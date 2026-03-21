Ваше ім'я може мати давню силу: перевірте, чи є воно серед слов'янських
Ваше ім’я може мати давню силу: перевірте, чи є воно серед слов’янських

Багато хто навіть не здогадується, що його ім’я має глибоке слов’янське коріння.

21 березня 2026, 21:50
Автор:
Проніна Анна

Чимало українських імен, які ми чуємо щодня, насправді мають давньослов’янське походження та приховують у собі глибокі сенси. Вони формувалися століттями й часто відображали характер, долю або навіть побажання для людини.

Ці українські імена мають тисячолітню історію — знайдіть своє у списку

Про це йдеться у дослідженнях, зокрема у "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур.

Багато з цих імен і сьогодні залишаються популярними, хоча їхнє значення з часом забулося. Деякі з них звучать сучасно, але мають дуже давнє коріння.

Серед жіночих імен слов’янського походження можна знайти як рідкісні, так і досить поширені варіанти. Наприклад, Звенислава означає “дзвінка слава”, Зоряна походить від слова “зоря” і асоціюється зі світлом, а Мирослава поєднує одразу два значення — мир і славу. Ім’я Лада пов’язане з давньою богинею краси та весни, тоді як Богдана буквально означає “дана Богом”.

Чоловічі імена також несуть сильний символізм. Святослав перекладається як “священна слава” і має історичний зв’язок із князівською добою. Любомир означає “той, хто любить мир”, Боян — “співець” або “оповідач”, Всеволод — “той, хто володіє всім”, а Ростислав — “той, чия слава зростає”.

Водночас варто пам’ятати, що частина популярних українських імен має зовсім інше походження. Наприклад, Олександр означає “захисник” і походить зі Стародавньої Греції, Ірина — “спокій”, Василь — “царський”, Петро — “камінь”, а Катерина — “чиста” або “непорочна”.

Саме тому іноді знайоме ім’я може мати значно глибший сенс, ніж здається на перший погляд. І для багатьох це стає несподіваним відкриттям — адже за звичним звучанням може ховатися ціла історія.

