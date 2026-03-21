Як закохуються чоловіки і жінки: нові дані

Чоловіки і жінки по-різному переживають закоханість — до такого висновку дійшли дослідники, результати роботи яких опубліковані у науковому журналі Biology of Sex Differences.

Закоханість між чоловіком та жінкою

Згідно з даними дослідження, чоловіки, як правило, усвідомлюють свої почуття швидше. У середньому вони розуміють, що закохалися, приблизно на місяць раніше, ніж жінки.

Водночас жінки переживають кохання інтенсивніше. Вони частіше думають про партнера та глибше занурюються у почуття після того, як роблять свій вибір.

Науковці пояснюють ці відмінності еволюційними факторами. У чоловіків швидка емоційна прив’язаність могла бути способом продемонструвати серйозність намірів і випередити конкурентів. Жінки ж, навпаки, історично були більш вибірковими у виборі партнера, але після цього вкладали у стосунки значно більше емоційних ресурсів.

Дослідження також показало, що рівень кохання у жінок досягає піку в період заручин. У цей час їхні почуття можуть бути вдвічі інтенсивнішими, ніж у чоловіків.

Однак у перші два роки шлюбу цей показник різко знижується, після чого стабілізується. У чоловіків картина інша: їхні почуття розвиваються більш рівномірно — без різкого піку на початку, але й без суттєвого спаду з часом.

Таким чином, дослідження підтверджує, що чоловіки і жінки по-різному входять у стосунки та переживають їх, що може впливати на динаміку пари у довгостроковій перспективі.

