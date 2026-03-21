Ваше имя может иметь давнюю силу: проверьте, есть ли оно среди славянских

Многие украинские имена, которые мы слышим каждый день, на самом деле имеют древнеславянское происхождение и скрывают в себе глубокие смыслы. Они формировались веками и часто отражали характер, судьбу или даже пожелания для человека.

Эти украинские имена имеют тысячелетнюю историю — найдите свое в списке

Об этом говорится в исследованиях, в частности в "Словаре древних украинских имен" писательницы Леси Храпливой-Щур.

Многие из этих имен и сегодня остаются популярными, хотя их значение со временем забылось. Некоторые из них звучат современно, но имеют очень древние корни.

Среди женских имен славянского происхождения можно обнаружить как редкие, так и довольно распространенные варианты. Например, Звенислава означает "звонкая слава", Зоряна происходит от слова "звезда" и ассоциируется со светом, а Мирослава объединяет сразу два значения — мир и славу. Имя Лада связано с древней богиней красоты и весны, тогда как Богдана буквально означает "данная Богом".

Мужские имена также несут мощный символизм. Святослав переводится как "священная слава" и имеет историческую связь с княжеским временем. Любомир означает "любящий мир", Боян — "певец" или "рассказчик", Всеволод — "владеющий всем", а Ростислав — "тот, чья слава растет".

В то же время, стоит помнить, что часть популярных украинских имен имеет совсем другое происхождение. Например, Александр означает "защитник" и происходит из Древней Греции, Ирина — "спокойствие", Василий — "царский", Петр — "камень", а Екатерина — "чистая" или "непорочная".

Именно поэтому иногда знакомое имя может иметь гораздо более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. И для многих это становится неожиданным открытием – ведь за привычным звучанием может скрываться целая история.

