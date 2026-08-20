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"Я не проти праці, я проти того, щоб займатися нею особисто": найкращий гумор із книг Стівена Фрая

Видатний британський інтелектуал, актор та письменник доводить, що до будь-яких життєвих негараздів варто ставитися з порцією якісної іронії.

20 серпня 2026, 09:31
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Сергій Кречмаровський

Британський письменник, актор та драматург Стівен Фрай давно заслужив статус еталона витонченого англійського гумору. Його книги та есе — це справжній маніфест життєлюбства, загорнутий у самоіронію, парадокси та блискучу гру слів. Коли буденність починає тиснути, влучні афоризми Фрая діють як універсальний антидепресант.

"Я не проти праці, я проти того, щоб займатися нею особисто": найкращий гумор із книг Стівена Фрая

Письменник і актор Стівен Фрай / Фото: Matt Lee, Andrew Sampson / Wikimedia Commons

Про роботу, лінь та життєві пріоритети

Фрай володіє унікальним даром формулювати абсурдність щоденної рутини з вишуканою елегантністю. Його знаменита фраза точно описує стан кожного, хто дивиться на робочий календар у понеділок уранці: "Я не проти праці, я проти того, щоб займатися нею особисто".

У своїх романах "Гіпопотам" та "Брехун" письменник часто висміює прагнення здаватися зайнятими. На його думку, лінь — це не вада, а вибір на користь збереження внутрішньої гармонії.

Афоризми для гарного настрою

Ось декілька справжніх перлин із книг та виступів Стівена Фрая, які чудово піднімають настрій:

  • Про гумор: "Гумор — це єдина зброя, яку ми маємо проти жаху та абсурду існування".

  • Про людські дивацтва: "Зазнати невдачі — це нормально. Головне — зробити це з блиском і так, щоб це запам'яталося".

  • Про вихованість: "Найбільший гріх проти культури — це нудьга та відсутність цікавості до світу".

  • Про правила життя: "Єдиний спосіб пережити дорослішання — зберегти дитячу здатність дивуватися дрібницям".

Твори Стівена Фрая нагадують: гумор — це не спосіб утекти від реальності, а найкращий інструмент, щоб прийняти її та усміхнутися у відповідь.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" публікував 5 цитат, які покращать настрій



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