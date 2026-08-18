"Не люблю працювати, але люблю дивитися, як працюють інші": 5 цитат, які покращать настрій

Гумористична повість британського письменника Джерома К. Джерома "Троє в човні, якщо не рахувати собаки", видана у 1889 році, давно стала класикою світової літератури. Подорож трьох друзів та тер'єра Монморансі річкою Темзою сповнена комічних ситуацій, які знайомі кожному з нас.

Ілюстративне фото: троє чоловіків та собака в човні / Зображення згенеровано ШІ

5 влучних та смішних цитат із цього твору, які чудово ілюструють людську природу.

Про ставлення до праці

"Я не можу сидіти склавши руки й дивитися, як хтось працює у поті чола. У мене одразу виникає бажання підвестися на ноги й почати розпоряджатися. Я стаю над душею та підказую, як робити. Це моя діяльна натура. Я не можу інакше."

Про тонкощі самодіагностики

"Я прочитав медичний довідник і дійшов висновку, що у мене є всі хвороби, крім пологової гарячки."

Про любов до роботи

"Мені подобається робота: вона мене заворожує. Я можу сидіти й дивитися на неї годинами."

Про пакування речей і хаос

"Я завжди пишався тим, як вмію пакувати речі. Пакування — це одне з тих багатьох занять, на яких я знаюсь краще за інших. Це вражає навіть мене самого."

Про боротьбу зі стресом

"Життя занадто коротке, щоб витрачати його на хвилювання через дурниці. Краще з'їсти щось смачне або добре виспатися."

Ці іронічні вислови доводять, що за понад століття людські звички та слабкості практично не змінилися, а тонкий англійський гумор залишається найкращими ліками від суму. Саме завдяки такій легкій атмосфері книга стала безперечним бестселером і вже понад століття залишається ідеальним читанням для вихідного дня.

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