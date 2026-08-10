Не за високі оцінки: як влаштований рейтинг Goodreads та які 5 книг стали головними хітами липня

Липень 2026 року приніс книжковому світу чимало гучних релізів. Найбільша у світі платформа для любителів читання Goodreads підбила підсумки місяця та оновила свій традиційний список найпопулярніших новинок. Однак багатьох читачів часто дивує, чому книги з середньою оцінкою 3.66 можуть опинитися на першому місці, обігнавши тайтли з високим балом 4.5.

Найпопулярніші книги липня 2026 року / Фото: Pixabay

Як насправді формується рейтинг популярності Goodreads

Головна особливість чарту "Most popular books" на Goodreads полягає в тому, що це не рейтинг найвищих оцінок, а показник загального читацького інтересу та віральності.

Під час підрахунку алгоритм платформи враховує кілька ключових факторів:

Кількість додавань на полиці: Скільки користувачів поставили книгу в статус "Хочу прочитати" (Want to Read) або "Читаю зараз".

Динаміка та охоплення: Як швидко книга набирає популярність відразу після виходу.

Активність аудиторії: Кількість написаних рецензій та оцінок за короткий проміжок часу.

Саме тому новинка з високим рівнем очікування від відомого автора може легко очолити топ завдяки сотням тисяч додавань, навіть якщо її середній бал від перших читачів виявився помірним.

ТОП-5 найпопулярніших книг липня 2026 року

The Romance Revival ("Відродження кохання") — Christina Lauren

Оцінка: 3.66 | Понад 190 тис. додавань

Незабутній роман, у якому один фатальний нещасний випадок стирає з пам'яті проблемний шлюб, даючи коханню шанс на перезавантаження.





Everything Was Beautiful and Nothing Hurt ("Усе було чудово, і ніщо не завдавало болю") — Ben Reeves

Оцінка: 4.04 | Понад 170 тис. додавань

Історія про Тревіса — Смерть у сучасному світі. Носячи джинси та футболку, він допомагає людям знайти спокій у їхні останні години.





Getting Away with Murder ("Уникнути покарання за вбивство") — Shari Lapena

Оцінка: 3.66 | Понад 120 тис. додавань

Десятий трилер від бестселерної авторки: продуманий план і небезпечна гра, яка поступово виходить із-під контролю.





In Stormy Weather ("У штормову погоду") — Chelsea Curto

Оцінка: 4.02 | Понад 98 тис. додавань

Романтична історія про суперництво двох метеорологів, які полюють за штормами в сезон ураганів у Флориді.





Every Version of You ("Кожна версія тебе") — Natalie Messier

Оцінка: 4.06 | Понад 93 тис. додавань. Історія для шанувальників сюжетів про час і другий шанс, де головна героїня намагається повернути своє втрачене кохання.





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