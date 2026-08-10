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Не за высокие оценки: как устроен рейтинг Goodreads и какие 5 книг стали главными хитами июля

Секрет формирования чартов Goodreads: 5 книжных новинок июля 2026 года, покоривших читателей во всем мире.

10 августа 2026, 16:43
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Сергій Кречмаровський

Июль 2026 принес книжному миру немало громких релизов. Самая большая в мире платформа для любителей чтения Goodreads подвела итоги месяца и обновила традиционный список самых популярных новинок. Однако многие читатели часто удивляются, почему книги со средней оценкой 3.66 могут оказаться на первом месте, обогнав тайтлы с высоким баллом 4.5.

Не за высокие оценки: как устроен рейтинг Goodreads и какие 5 книг стали главными хитами июля

Самые популярные книги июля 2026 года / Фото: Pixabay

Как на самом деле формируется рейтинг популярности Goodreads

Главная особенность чарта "Most popular books" на Goodreads состоит в том, что это не рейтинг самых высоких оценок, а показатель общего читательского интереса и виральности.

При подсчете алгоритм платформы учитывает несколько ключевых факторов:

  • Количество добавлений на полки: сколько пользователей поставили книгу в статус "Хочу прочесть" (Want to Read) или "Читаю сейчас".

  • Динамика и охват: как быстро книга набирает популярность сразу после выхода.

  • Активность аудитории: количество написанных рецензий и оценок за короткое время.

Именно поэтому новинка с высоким уровнем ожидания от известного автора может легко возглавить топ благодаря сотням тысяч сложений, даже если ее средний балл от первых читателей оказался умеренным.

ТОП-5 самых популярных книг июля 2026 года

  1. The Romance Revival ("Возрождение любви") — Christina Lauren

Оценка: 3.66 | Более 190 тыс. добавлений

Незабываемый роман, в котором один роковой несчастный случай стирает из памяти проблемный брак, давая любви шанс на перезагрузку.


  1. Everything Was Beautiful and Nothing Hurt ("Все было прекрасно, и ничто не причиняло боли") — Ben Reeves

Оценка: 4.04 | Более 170 тыс. добавлений

История о Тревисе — Смерти в современном мире. Нося джинсы и футболку, он помогает людям обрести покой в их последние часы.


  1. Getting Away with Murder ("Избежать наказания за убийство") — Shari Lapena

Оценка: 3.66 | Более 120 тыс. добавлений

Десятый триллер от автора-бестселлеров: продуманный план и опасная игра, которая постепенно выходит из-под контроля.


  1. In Stormy Weather ("В штормовую погоду") — Chelsea Curto

Оценка: 4.02 | Более 98 тыс. добавлений

Романтическая история о соперничестве двух метеорологов, охотящихся за штормами в сезон ураганов во Флориде.

  1. Every Version of You ("Каждая версия тебя") — Natalie Messier

Оценка: 4.06 | Более 93 тыс. добавлений.

История для поклонников сюжетов о времени и втором шансе, где главная героиня пытается вернуть свою утраченную любовь.

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Источник: https://www.goodreads.com/book/popular_by_date/2026/7
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