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Забудьте про підручники: п'ять англійських фраз, які кардинально змінять ваше спілкування

Як позбутися книжкового акценту, почати розуміти гумор у фільмах та звучати максимально природно під час щоденного спілкування англійською

6 серпня 2026, 20:03
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Сергій Кречмаровський

Вивчаючи іноземну мову, ми часто потрапляємо у підступну пастку дослівного перекладу. Словниковий запас може бути багатим, а граматика — абсолютно ідеальною, проте мова все одно звучить надто книжно, сухо та штучно. Знайома ситуація?

Забудьте про підручники: п'ять англійських фраз, які кардинально змінять ваше спілкування

Фрази носіїв англійської мови. Фото: Pixabay / Biljana Jovanovic

Головний секрет носіїв полягає в тому, що розмовна англійська мова буквально просочена влучними виразами. Саме фрази носіїв англійської додають справжньої емоційності, роблять мовлення жвавим та допомагають легко розтопити лід у будь-якій компанії. Ми зібрали ТОП-5 розмовних фраз та популярних ідіом, які ви чутимете у фільмах, серіалах та повсякденних розмовах щодня.

  • To bite the bullet (Зціпити зуби. Проявити мужність)

Це означає зціпити зуби, проявити мужність і врешті зробити те, чого дуже не хочеться, але необхідно. Походження фрази сягає часів військової медицини, коли пораненим солдатам давали затиснути в зубах справжню кулю під час важкої операції без анестезії.

Приклад: I hate going to the dentist, but I just need to bite the bullet and go (Я терпіти не можу ходити до стоматолога, але доведеться зціпити зуби й піти).

  • Break the ice (Розтопити лід. Зняти напругу)

Розрядити обстановку, зняти напругу або буквально розтопити лід у спілкуванні під час першого знайомства чи важливої ділової зустрічі.

Приклад: A quick joke is always a good way to break the ice (Влучний жарт — це завжди чудовий спосіб розтопити лід у компанії).

  • Call it a day (Завершити роботу. Згортатися)

Чудовий спосіб сигналізувати колегам, що на сьогодні досить працювати, пора згортатися та завершувати справи.

Приклад: We have been working on this project for eight hours. Let’s call it a day (Ми працюємо над цим проєктом уже вісім годин. Нумо на сьогодні закінчимо).

  • Spill the beans (Пробовтатися. Видати секрет)

Видати важливий секрет, випадково чи навмисно пробовтатися або розкрити всі карти передчасно.

Приклад: We were planning a surprise party, but my brother spilled the beans (Ми планували вечірку-сюрприз, але мій брат пробовтався).

  • Under the weather (Почуватися нездужалим. Прихворіти)

Погано почуватися, трохи прихворіти або бути не у формі через легке нездужання.

Приклад: I won’t come to the gym today, I’m feeling a bit under the weather (Я не прийду сьогодні до залу, щось мені нездужається).

Використовуйте ці англійські ідіоми щодня, і ваше мовлення стане значно виразнішим!

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