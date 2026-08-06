Забудьте про підручники: п'ять англійських фраз, які кардинально змінять ваше спілкування

Вивчаючи іноземну мову, ми часто потрапляємо у підступну пастку дослівного перекладу. Словниковий запас може бути багатим, а граматика — абсолютно ідеальною, проте мова все одно звучить надто книжно, сухо та штучно. Знайома ситуація?

Фрази носіїв англійської мови. Фото: Pixabay / Biljana Jovanovic

Головний секрет носіїв полягає в тому, що розмовна англійська мова буквально просочена влучними виразами. Саме фрази носіїв англійської додають справжньої емоційності, роблять мовлення жвавим та допомагають легко розтопити лід у будь-якій компанії. Ми зібрали ТОП-5 розмовних фраз та популярних ідіом, які ви чутимете у фільмах, серіалах та повсякденних розмовах щодня.

To bite the bullet (Зціпити зуби. Проявити мужність)

Це означає зціпити зуби, проявити мужність і врешті зробити те, чого дуже не хочеться, але необхідно. Походження фрази сягає часів військової медицини, коли пораненим солдатам давали затиснути в зубах справжню кулю під час важкої операції без анестезії.

Приклад: I hate going to the dentist, but I just need to bite the bullet and go (Я терпіти не можу ходити до стоматолога, але доведеться зціпити зуби й піти).

Break the ice (Розтопити лід. Зняти напругу)

Розрядити обстановку, зняти напругу або буквально розтопити лід у спілкуванні під час першого знайомства чи важливої ділової зустрічі.

Приклад: A quick joke is always a good way to break the ice (Влучний жарт — це завжди чудовий спосіб розтопити лід у компанії).

Call it a day (Завершити роботу. Згортатися)

Чудовий спосіб сигналізувати колегам, що на сьогодні досить працювати, пора згортатися та завершувати справи.

Приклад: We have been working on this project for eight hours. Let’s call it a day (Ми працюємо над цим проєктом уже вісім годин. Нумо на сьогодні закінчимо).

Spill the beans (Пробовтатися. Видати секрет)

Видати важливий секрет, випадково чи навмисно пробовтатися або розкрити всі карти передчасно.

Приклад: We were planning a surprise party, but my brother spilled the beans (Ми планували вечірку-сюрприз, але мій брат пробовтався).

Under the weather (Почуватися нездужалим. Прихворіти)

Погано почуватися, трохи прихворіти або бути не у формі через легке нездужання.

Приклад: I won’t come to the gym today, I’m feeling a bit under the weather (Я не прийду сьогодні до залу, щось мені нездужається).

Використовуйте ці англійські ідіоми щодня, і ваше мовлення стане значно виразнішим!

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