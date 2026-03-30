Ці колеги знищують нерви: авторка “Придурки на роботі” пояснила, як вижити в токсичному офісі

Токсичні колеги – це не вигадка, а щоденна реальність багатьох людей. Вони можуть бути різними – від агресивних до пасивно-отруйних, але результат один: стрес, вигорання і бажання звільнитися.

“Танк”, “газлайтер” і “паразит”: як розпізнати специфічних колег і не зійти з розуму від цькування

Як повідомляють "Коментарі", соціальна психологиня Тесса Вест у своїй книзі “Придурки на роботі” пояснює, як не просто вижити серед складних людей, а навчитися протистояти їм без шкоди для себе.

Авторка описує сім типів токсичних колег, які найчастіше зустрічаються в офісах. Серед них – “дволикий Янус”, який грає на два фронти; “паразит”, що живе за рахунок інших; “танк”, який тисне і не чує нікого; “трутень”, що уникає роботи; “наглядач”, який контролює кожен крок; “бос-недбайло”, який створює хаос; і “газлайтер”, що змушує сумніватися у власній реальності.

Ключова думка книги проста: змінити цих людей майже неможливо, але можна змінити свою поведінку поруч із ними.

Серед основних порад – чітка комунікація без емоцій, встановлення особистих кордонів і фіксація всіх домовленостей, особливо якщо маєте справу з маніпуляторами.

Важливо також не намагатися “сподобатися” токсичним людям – це лише посилює їхній вплив. Натомість ефективніше діяти спокійно, впевнено і без зайвих пояснень.

Окремо експертка наголошує: найсильніша зброя проти токсичного колективу – це контроль над власною реакцією.

Втім, у реальному житті ситуація може бути ще серйознішою, ніж просто неприємні колеги.

Цькування спокійної людини на роботі має офіційну назву – мобінг. Це психологічне цькування, коли колеги або керівництво систематично принижують працівника і створюють навколо нього ворожу атмосферу.

Часто саме спокійні люди стають мішенню. Агресори сприймають їхню врівноваженість як слабкість або нездатність дати відсіч. Причини можуть бути різні: від внутрішніх комплексів кривдника до токсичної корпоративної культури, де відсутні здорові правила взаємодії.

Мобінг зазвичай починається не з відкритого конфлікту, а з дрібниць: людину ігнорують, не кличуть на наради, знецінюють її ідеї, поширюють плітки або несправедливо критикують. З часом додається і тиск – нерівномірне навантаження, позбавлення премій або постійне психологічне виснаження.

Головне правило – не мовчати. Важливо чітко озвучувати свою позицію, фіксувати факти цькування і, за потреби, звертатися по допомогу.

В Україні за мобінг передбачена адміністративна відповідальність – штрафи або громадські роботи. Але на практиці захист прав часто складніший, ніж прописано в законі.

Саме тому психологи радять не лише боротися за свої права, а й працювати над особистими межами: вміти відстоювати себе, не піддаватися газлайтингу і, якщо ситуація не змінюється, не боятися змінити середовище.

Бо головне – це не робота будь-якою ціною, а ваше психологічне здоров’я.

