logo_ukra

BTC/USD

67928

ETH/USD

2047.61

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Гороскоп від циганки Луладжі на 27 березня: саркастичні прогнози, які влучають прямо в точку
commentss НОВИНИ Всі новини

Гороскоп від циганки Луладжі на 27 березня: саркастичні прогнози, які влучають прямо в точку

Трохи гумору, трохи правди і дуже багато реальності для кожного знаку

27 березня 2026, 10:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Іноді гороскопи не про зірки, а про життя – з усіма його дивними ситуаціями, буденністю і чесністю, від якої хочеться і сміятися, і задуматися. Сьогоднішній прогноз саме такий: без пафосу, зате максимально близький до реальності кожного.

Смішно, але занадто життєво: гороскоп, у якому впізнає себе кожен

Як передають "Коментарі", це гороскоп від циганки Луладжі на 27 березня, який активно поширюється у соцмережах завдяки своїй відвертості та гумору.

Що кажуть зірки (і трохи іронії)

Овен

Кожен день народження – це нагадування, що пора до косметолога.

Телець

Хочеться бути не досвідченим, а десь на морі.

Близнюки

Після деяких людей потрібен психолог. Хоча, якщо чесно, спочатку він був потрібен їм.

Рак

Хочеться, щоб усе було нормально… і бажано безкоштовно.

Лев

Стосунки – це коли двоє дорослих ділять одну зарядку.

Діва

Вам потрібен не відпочинок, а фінансова компенсація за пережите.

Терези

Цінуйте те, що є. Або хоча б те, що на вулиці плюсова температура.

Скорпіон

Ви відкриті до нового. Якщо це не за ваш рахунок.

Стрілець

Як відпустити минуле, якщо воно досі дивиться ваші сторіс? (блокувати не пропонувати)

Козеріжка

Гормони прокинулися, а адекватність – ще ні.

Водолій

Ви можете все. Окрім того, щоб зробити це одразу.

Риби

До літа треба готуватися морально. Фізично вже пізно.

Чому це стало вірусним

Користувачі активно поширюють цей гороскоп, адже він не обіцяє "золотих гір", а чесно говорить про реальність.

Саме така відвертість і самоіронія роблять його настільки популярним.

Висновок

Іноді найкращий гороскоп – це той, який не намагається вас втішити, а просто говорить правду з гумором.

І, можливо, саме тому він так добре "заходить".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини