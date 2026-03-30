Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Досуг книги Эти коллеги уничтожают нервы: автор "Придурки на работе" объяснила, как выжить в токсичном офисе
Эти коллеги уничтожают нервы: автор "Придурки на работе" объяснила, как выжить в токсичном офисе

Книга социальной психологии объясняет, как не дать работе взломать вас.

30 марта 2026, 10:20
Автор:
Проніна Анна

Токсичные коллеги – это не вымысел, а ежедневная реальность многих людей. Они могут быть разными – от агрессивных до пассивно-ядовитых, но результат один: стресс, выгорание и желание уволиться.

"Танк", "газлайтер" и "паразит": как распознать специфических коллег и не сойти с ума от травли

Как сообщают " Комментарии ", социальная психология Тесса Вест в своей книге "Придурки на работе" объясняет, как не просто выжить среди сложных людей, а научиться противостоять им без ущерба для себя.

Автор описывает семь типов токсичных коллег, наиболее часто встречающихся в офисах. Среди них – "двухликий Янус", играющий на два фронта; "паразит", живущий за счет других; "танк", который давит и не слышит никого; "трутень", избегающий работы; "смотритель", который контролирует каждый шаг; "босс-небрежно", который создает хаос; и "газлайтер", заставляющий сомневаться в собственной реальности.

Ключевое мнение книги простое: изменить этих людей почти невозможно, но можно изменить свое поведение рядом с ними.

Среди основных советов – четкая коммуникация без эмоций, установление личных границ и фиксация всех договоренностей, особенно если имеете дело с манипуляторами.

Важно также не пытаться "понравиться" токсичным людям – это лишь усиливает их влияние. Вместо этого эффективнее действовать спокойно, уверенно и без лишних объяснений.

Отдельно эксперт отмечает: самое сильное оружие против токсического коллектива – это контроль над собственной реакцией.

Впрочем, в реальной жизни ситуация может быть еще более серьезной, чем просто неприятные коллеги.

Травля спокойного человека на работе имеет официальное название – мобинг . Это психологическая травля, когда коллеги или руководство систематически унижают работника и создают вокруг него враждебную атмосферу.

Часто именно спокойные люди становятся мишенью. Агрессоры воспринимают их уравновешенность как слабость или неспособность дать отпор. Причины могут быть разные: от внутренних комплексов обидчика до токсичной корпоративной культуры, где отсутствуют здоровые правила взаимодействия.

Мобинг обычно начинается не с открытого конфликта, а с мелочей: человека игнорируют, не зовут на совещания, обесценивают его идеи, распространяют сплетни или несправедливо критикуют. Со временем прибавляется и давление – неравномерная нагрузка, лишение премий или постоянное психологическое истощение.

Главное правило – не молчать. Важно четко озвучивать свою позицию, фиксировать факты травли и, при необходимости, обращаться за помощью.

В Украине за мобинг предусмотрена административная ответственность – штрафы или общественные работы. Но на практике защита прав часто сложнее, чем прописано в законе.

Поэтому психологи советуют не только бороться за свои права, но и работать над личными границами: уметь отстаивать себя, не поддаваться газлайтингу и, если ситуация не меняется, не бояться изменить среду .

Ибо главное – это не работа любой ценой, а ваше психологическое здоровье.



