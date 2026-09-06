Нож, который не ржавеет и долго держит заточку: почему вокруг MagnaCut столько шума

Мир современных ножей давно вышел за рамки простого выбора между "хорошей" и "плохой" сталью. Производители ищут материалы, которые одновременно хорошо сопротивляются коррозии, выдерживают нагрузки и долго сохраняют остроту. Одной из самых заметных разработок последних лет стала CPM MagnaCut.

EDC-нож из стали CPM MagnaCut / Фото: ИИ

Её разработал американский металлург Ларрин Томас при сотрудничестве с Crucible Industries специально для ножевой отрасли. Главной задачей было найти баланс между коррозионной стойкостью, износостойкостью и ударной вязкостью.

Ключевая особенность MagnaCut связана с её микроструктурой. В термообработанной стали практически отсутствуют хромовые карбиды. Вместо них образуются мелкие карбиды ванадия и ниобия. Это позволяет сохранить больше хрома в металлической матрице и получить высокую коррозионную стойкость без серьёзной потери других характеристик.

Но называть нож из MagnaCut абсолютно "нержавеющим" было бы преувеличением. На свойства стали влияют условия эксплуатации и термообработка. При этом испытания показывают очень высокую коррозионную стойкость: в тесте с 1% солёной водой на протяжении 72 часов ни оригинальная Crucible MagnaCut, ни материал Erasteel не покрылись пятнами ржавчины.

Ещё одно преимущество стали — сбалансированность. MagnaCut не обязательно будет абсолютным лидером по каждому отдельному параметру, зато сочетает высокую коррозионную стойкость, хорошее удержание режущей кромки и высокую ударную вязкость в одном материале.

После банкротства Crucible производство MagnaCut не остановилось. Niagara Specialty Metals организовала поставки материала от других производителей порошковой стали, включая Erasteel и Carpenter. Испытания Erasteel MagnaCut в 2026 году показали характеристики, сопоставимые с оригинальным материалом, а по ударной вязкости в отдельных режимах — даже выше.

Именно сочетание характеристик сделало MagnaCut одной из самых заметных современных ножевых сталей.

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