Игра, покоряющая миллионы: почему наборы для маджонга разлетаются быстрее, чем их успевают производить

Маджонг, настольная игра из Китая, переживает новую волну популярности в США. Молодежь открывает для себя занятие без смартфонов, а бренды превращают увлечение в прибыльный бизнес. Производители не всегда успевают удовлетворять спрос.

Маджонг набирает популярность в США и превращается в прибыльный бизнес. Фото: Pixabay / LazarCatt

Один из примеров — Oh My Mahjong, бренд, который основала Меган Троттье в 2022 году. Сначала она продавала яркие игровые коврики и сумки для хранения фишек. В 2023 году продажи компании составляли 1 млн долларов, в 2025-м выросли до 40 млн долларов, а в 2026 году уже превысили этот показатель.

Популярность маджонга растет не только среди опытных игроков. По данным Google Trends, в США количество поисковых запросов со словом "mahjong" за год увеличилось на 70%, а во всем мире с 2021 года — на 50%. Игра привлекает людей возможностью общаться вживую, откладывать телефоны и проводить время вместе за столом.

Oh My Mahjong расширила ассортимент до десятков товарных позиций и продает коврик примерно каждые 10 секунд. Ее продукция представлена более чем в 2000 торговых точек. Лимитированная коллекция, созданная совместно с LoveShackFancy, разошлась менее чем за пять минут. Наборы бренда могут стоить 400 долларов.

На этом тренде зарабатывают и другие компании. Jonathan Adler продает наборы для маджонга по 695 долларов, а этим летом часть товаров раскупали еще до поступления на склад из-за предварительных заказов оптовых покупателей. Бренд называет маджонг своей самой быстрорастущей категорией среди игр.

Однако бизнес сталкивается и с трудностями: на расходы влияют пошлины, подорожание сырья и производство за рубежом. Несмотря на это, компании готовят новые дизайны и аксессуары и рассчитывают на дальнейший рост интереса к игре.

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