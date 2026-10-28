logo

BTC/USD

81407

ETH/USD

2368.74

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Мировые тренды 12 вирусных рецептов, которые покорили соцсети: люди признались, какие блюда готовят снова и снова
commentss НОВОСТИ Все новости

12 вирусных рецептов, которые покорили соцсети: люди признались, какие блюда готовят снова и снова

От пасты с сыром фета до хрустящих огурцов и необычных десертов - 12 популярных рецептов, которые понравились людям не только в соцсетях, но и на домашней кухне.

28 октября 2026, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Каждый год в соцсетях появляются десятки кулинарных трендов, но далеко не каждое популярное блюдо оправдывает ожидания. Некоторые рецепты, однако, настолько приходятся людям по вкусу, что они возвращаются к ним снова и снова.

12 вирусных рецептов, которые покорили соцсети: люди признались, какие блюда готовят снова и снова

Вирусные рецепты, которые люди готовят снова и снова. Фото: ИИ

Пользователи Reddit поделились блюдами, которые остались в их домашнем меню даже после того, как о них перестали активно говорить в интернете.

  • Паста с сыром фета. Запечённый сыр фета с помидорами черри, оливковым маслом и специями превращается в густой соус для пасты. Рецепт можно дополнять зеленью, чесноком и острым перцем.

  • Салат из огурцов. Нарезанные или слегка раздавленные огурцы смешивают с чесноком, соевым соусом, кунжутным маслом и специями. Блюдо подходит для быстрого перекуса или гарнира.

  • Курица Marry Me. Куриное филе в нежном сливочном соусе с приправами стало одним из рецептов, к которому хозяйки регулярно возвращаются.

  • Веганские "Сникерсы". Финики начиняют арахисовой пастой, окунают в тёмный шоколад и посыпают морской солью. Это простой вариант сладостей, не требующий сложного приготовления.

  • Салат с фасолью. Фасоль сочетают с кукурузой, сладким перцем, луком, авокадо и заправкой из масла и уксуса.

  • Булочки с корицей. Готовые булочки из охлаждённого теста выкладывают в форму, оставляя между ними немного места, и поливают сливками так, чтобы они покрыли дно. Растопленное масло смешивают с коричневым сахаром и корицей, а затем выливают на булочки. Форму накрывают и выпекают. Готовую выпечку покрывают глазурью.

  • Макароны с сыром. Популярный вариант mac and cheese привлекает сочетанием пасты и большого количества расплавленного сыра.

  • Салат Дженнифер Энистон. Основу блюда составляют крупа, нут, огурцы, зелень, сыр фета и орехи. Ингредиенты можно менять в зависимости от собственных предпочтений.

  • Запеканка в стиле суши. Рис для суши выкладывают в форму, добавляют смесь из лосося, крабовых палочек и соусов, а затем запекают.

  • Кофе далгона. Растворимый кофе взбивают с сахаром и горячей водой до густой пены, которую выкладывают на холодное молоко.

  • Запечённые протеиновые оладьи. Для приготовления используют муку, протеиновый порошок, греческий йогурт, яйцо и разрыхлитель. По желанию добавляют мёд или фрукты.

Эти примеры показывают, что кулинарные тренды могут оставаться популярными и после завершения интернет-хайпа. Чаще всего люди возвращаются к блюдам, которые легко приготовить дома и адаптировать под собственные вкусы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о рецепте шоколадного пирога, который спасал семьи во время Великой депрессии



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.buzzfeed.com/alanna_marshall/viral-recipes-people-swear-by
Теги:

Новости

Все новости