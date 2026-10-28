12 вирусных рецептов, которые покорили соцсети: люди признались, какие блюда готовят снова и снова

Каждый год в соцсетях появляются десятки кулинарных трендов, но далеко не каждое популярное блюдо оправдывает ожидания. Некоторые рецепты, однако, настолько приходятся людям по вкусу, что они возвращаются к ним снова и снова.

Вирусные рецепты, которые люди готовят снова и снова. Фото: ИИ

Пользователи Reddit поделились блюдами, которые остались в их домашнем меню даже после того, как о них перестали активно говорить в интернете.

Паста с сыром фета. Запечённый сыр фета с помидорами черри, оливковым маслом и специями превращается в густой соус для пасты. Рецепт можно дополнять зеленью, чесноком и острым перцем.

Салат из огурцов. Нарезанные или слегка раздавленные огурцы смешивают с чесноком, соевым соусом, кунжутным маслом и специями. Блюдо подходит для быстрого перекуса или гарнира.

Курица Marry Me. Куриное филе в нежном сливочном соусе с приправами стало одним из рецептов, к которому хозяйки регулярно возвращаются.

Веганские "Сникерсы". Финики начиняют арахисовой пастой, окунают в тёмный шоколад и посыпают морской солью. Это простой вариант сладостей, не требующий сложного приготовления.

Салат с фасолью. Фасоль сочетают с кукурузой, сладким перцем, луком, авокадо и заправкой из масла и уксуса.

Булочки с корицей. Готовые булочки из охлаждённого теста выкладывают в форму, оставляя между ними немного места, и поливают сливками так, чтобы они покрыли дно. Растопленное масло смешивают с коричневым сахаром и корицей, а затем выливают на булочки. Форму накрывают и выпекают. Готовую выпечку покрывают глазурью.

Макароны с сыром. Популярный вариант mac and cheese привлекает сочетанием пасты и большого количества расплавленного сыра.

Салат Дженнифер Энистон. Основу блюда составляют крупа, нут, огурцы, зелень, сыр фета и орехи. Ингредиенты можно менять в зависимости от собственных предпочтений.

Запеканка в стиле суши. Рис для суши выкладывают в форму, добавляют смесь из лосося, крабовых палочек и соусов, а затем запекают.

Кофе далгона. Растворимый кофе взбивают с сахаром и горячей водой до густой пены, которую выкладывают на холодное молоко.

Запечённые протеиновые оладьи. Для приготовления используют муку, протеиновый порошок, греческий йогурт, яйцо и разрыхлитель. По желанию добавляют мёд или фрукты.

Эти примеры показывают, что кулинарные тренды могут оставаться популярными и после завершения интернет-хайпа. Чаще всего люди возвращаются к блюдам, которые легко приготовить дома и адаптировать под собственные вкусы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о рецепте шоколадного пирога, который спасал семьи во время Великой депрессии