Гра, яка підкорює мільйони: чому набори для маджонгу розлітаються швидше, ніж їх встигають виробляти

Маджонг, настільна гра з Китаю, переживає нову хвилю популярності у США. Молодь відкриває для себе заняття без смартфонів, а бренди перетворюють захоплення на прибутковий бізнес. Виробники не завжди встигають задовольняти попит.

Маджонг набирає популярності у США та перетворюється на прибутковий бізнес. Фото: Pixabay / LazarCatt

Один із прикладів — Oh My Mahjong, бренд, який заснувала Меган Троттьє у 2022 році. Спочатку вона продавала яскраві килимки для гри та сумки для зберігання фішок. У 2023 році продажі компанії становили 1 млн доларів, у 2025-му зросли до 40 млн доларів, а у 2026 році вже перевищили цей показник.

Популярність маджонгу зростає не лише серед досвідчених гравців. За даними Google Trends, у США кількість пошукових запитів зі словом "mahjong" за рік збільшилася на 70%, а в усьому світі з 2021 року — на 50%. Гра приваблює людей можливістю спілкуватися наживо, відкласти телефони та провести час разом за столом.

Oh My Mahjong розширила асортимент до десятків товарних позицій і продає килимок приблизно кожні 10 секунд. Її продукція представлена більш ніж у 2000 торгових точках. Лімітована колекція, створена разом із LoveShackFancy, розійшлася менш ніж за п'ять хвилин. Набори бренду можуть коштувати 400 доларів.

На тренді заробляють й інші компанії. Jonathan Adler продає набори для маджонгу за 695 доларів, а цього літа частина товарів розкуповувалася ще до надходження на склад через попередні замовлення оптових покупців. Бренд називає маджонг своєю категорією серед ігор, що зростає найшвидше.

Втім, бізнес стикається і з труднощами: на витрати впливають мита, дорожча сировина та виробництво за кордоном. Попри це, компанії готують нові дизайни й аксесуари та розраховують на подальше зростання інтересу до гри.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 12 вірусних рецептів, які підкорили соцмережі