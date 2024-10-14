Жуткая находка на самой высокой горе мира: ее нашли только через 100 лет

В 1924 году британский альпинист Эндрю Ирвин исчез бесследно во время попытки подняться на вершину Эвереста. Вместе со своим напарником Джорджем Мэллори, они пытались стать первыми людьми, которые покорят самую высокую гору мира. Теперь, спустя ровно 100 лет, исследователи наткнулись на ужасное открытие: на северном склоне Эвереста нашли останки, которые могут принадлежать Ирвину.



На Эвересте обнаружили останки альпиниста. Фото из открытых источников

Команда исследователей National Geographic совершила открытие, которое может помочь разгадать одну из величайших загадок истории альпинизма. Они наткнулись на ногу с ботинком на центральном леднике Ронгбук под северной стороной горы. Имя пропавшего альпиниста было вышитое на носке.

Останки находятся под юрисдикцией Китайской тибетской альпинистской ассоциации, которая выдает разрешение на подъем с этой стороны горы. Родственники Ирвина планируют провести ДНК-тест, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть его личность.

Носок, вероятно, принадлежавший Эндрю Ирвину

Эндрю Ирвин вместе с Джорджем Мэллори исчезли 8 июня 1924 года во время восхождения на Эверест. Их судьба остается одной из величайших тайн альпинизма. В 1999 году на склонах Эвереста было найдено тело Мэллори, однако у него не было фотографии его жены и британского флага, которые он планировал оставить на вершине. Это породило предположение, что они, возможно, были первыми, кто покорил Эверест, но погибли на обратном пути.

Первое документально подтвержденное восхождение на Эверест произошло почти через 30 лет после исчезновения Ирвина и Мэллори. 29 мая 1953 года шерп Тенцин Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари достигли вершины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что учёные обнаружили неожиданную аномалию с горой Эверест.



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