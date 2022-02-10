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Жемчужина Европы: веские причины для путешествия в Мальту

Мальта – маленькая, но красивая страна в сердце Европы

10 февраля 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Мальта – прекрасная страна, с уникальными пляжами и пейзажами. Мальта – идеальный европейский отдых. О веских причинах, чтобы посетить эту страну, пишет thetravel.

Жемчужина Европы: веские причины для путешествия в Мальту

Путешествие в Мальту (фото из открытых источников)

Мальта – родина доисторических храмов, пятизвездочных роскошных отелей, семи потрясающих островов и теплых, дружелюбных местных жителей, Мальта должна появиться в вашем списке, ведь на острове есть что-нибудь интересное для каждого путешественника.

Всегда солнечная погода

Посмотрев на фотографии Мальты, вы сможете получить представление о том, какая погода. Подумайте о теплых и мягких условиях, даже в середине зимы. Солнце, кажется, постоянно светит на Мальте, где около 3000 солнечных часов в год. Если вы приехали из страны, где погода гораздо мрачнее, Мальта действительно будет казаться раем на Земле. По данным шведского Nomad, среднегодовая температура составляет около 73 градусов по Фаренгейту. Многие путешественники предпочитают посещать ее зимой, когда температура еще теплая.

Недорогое путешествие

Родина божественных пляжей, исторических чудес и роскошных курортов. Но на самом деле, отдых в этой стране не так дорог, как думает большинство людей. К примеру, на Мальте, как правило, гораздо дешевле поесть в местных ресторанах, чем в Британии.

В городе Валлетта есть множество бесплатных достопримечательностей, которые можно посетить, а также другие способы сэкономить деньги, пока вы находитесь на острове. В целом, Мальта – это достаточно доступное место для отдыха.

Невероятные красивые пляжи

Мальта не получает и около того признания, которое она заслуживает, когда дело доходит до ее пляжей. Они являются одними из лучших в мире и обязательны для любого пляжа. По данным местных жителей, все 12 пляжей на острове Мальта сертифицированы голубым флагом. В принципе, они гарантированно обладают фантастическими удобствами, а также хорошим качеством воды и доступностью.

На Мальте есть уединенные пляжи, пролетающие под носом у большинства туристов, а также супер популярные, где вы найдете удивительные рестораны и отличную атмосферу. Какой бы пляжный отдых вы ни искали, вы найдете его на Мальте.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что самые дешевые острова, о которых вы раньше не слышали.


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Источник: https://www.thetravel.com/europes-hidden-gem-10-great-reasons-to-visit-malta/
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