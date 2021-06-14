Заметка для туриста: что нельзя делать в популярных странах

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Светлана Шкурупий
Отправляясь
в другую страну, туристам желательно ознакомиться с ее обычаями, правилами и
запретами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Эксперты рассказали, каких
вещей путешественникам лучше не делать.
каких вещей не стоит делать в разных странах (фото из открытых источников)
Япония: никаких
чаевых
В
Стране восходящего солнца действует множество различных запретов, которые могут
быть непонятны европейцу, но одним из самых важных для туристов является правило
— нигде не стоит оставлять чаевых. В Японии чаевые воспринимаются больше
как оскорбление, признак того, что официант не справляется со своей работой и,
следовательно, ему нужно работать лучше.
ОАЭ: нет проявлению
чувств
Объединенные
Арабские Эмираты - страна очень
популярная и курортная, но в ней действуют строгие правила, и туристов они
также касаются. В ОАЭ нельзя проявлять своих чувств на людях, в частности
целоваться, иначе можно заплатить солидный штраф или попасть за решетку на
шесть месяцев.
Китай: правила
этикета
Несколько
специфических правил касаются поведения за столом. Если вы едите в ресторане
рыбу, нельзя переворачивать ее обратной стороной. Согласно местным
представлениям, это означает, что вы желаете рыбаку крушения его лодки. Еще
один грубый и невежливый жест — указывать на человека палочками для еды. К
счастью, китайцы все же с пониманием относятся к приезжим и прощают им
нечаянные ошибки.
Сингапур: запреты как
достопримечательность
В
Сингапуре также действуют строгие правила для туристов. Жевать жвачку, конечно,
можно, но купить ее будет проблематично. В этом городе-государстве нельзя
кормить птиц, ловить рыбу, а в подземке не разрешается пить, есть и даже
вздремнуть.
Саудовская Аравия:
неумолимые законы
Туристкам,
решившим посетить страну, нужно будет выходить на улицу в скромной одежде и в
сопровождении мужчины. Хотя раньше нельзя было выходить без абайи — длинной
черной одежды, скрывающей фигуру. Также иностранным туристам нельзя употреблять
алкоголь на территории Саудовской Аравии и посещать священные для мусульман
города — Мекку и Медину (тем, кто не исповедует ислам, — прим. авт.).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как самостоятельно спланировать путешествие.
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