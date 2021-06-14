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Заметка для туриста: что нельзя делать в популярных странах

Эксперты рассказали о запретах в разных странах мира и предупредили путешественников о том, чего делать не стоит

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Отправляясь в другую страну, туристам желательно ознакомиться с ее обычаями, правилами и запретами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Эксперты рассказали, каких вещей путешественникам лучше не делать.

Заметка для туриста: что нельзя делать в популярных странах

каких вещей не стоит делать в разных странах (фото из открытых источников)

Япония: никаких чаевых

В Стране восходящего солнца действует множество различных запретов, которые могут быть непонятны европейцу, но одним из самых важных для туристов является правило — нигде не стоит оставлять чаевых. В Японии чаевые воспринимаются больше как оскорбление, признак того, что официант не справляется со своей работой и, следовательно, ему нужно работать лучше.

ОАЭ: нет проявлению чувств

Объединенные Арабские Эмираты -  страна очень популярная и курортная, но в ней действуют строгие правила, и туристов они также касаются. В ОАЭ нельзя проявлять своих чувств на людях, в частности целоваться, иначе можно заплатить солидный штраф или попасть за решетку на шесть месяцев.

Китай: правила этикета

Несколько специфических правил касаются поведения за столом. Если вы едите в ресторане рыбу, нельзя переворачивать ее обратной стороной. Согласно местным представлениям, это означает, что вы желаете рыбаку крушения его лодки. Еще один грубый и невежливый жест — указывать на человека палочками для еды. К счастью, китайцы все же с пониманием относятся к приезжим и прощают им нечаянные ошибки.

Сингапур: запреты как достопримечательность

В Сингапуре также действуют строгие правила для туристов. Жевать жвачку, конечно, можно, но купить ее будет проблематично. В этом городе-государстве нельзя кормить птиц, ловить рыбу, а в подземке не разрешается пить, есть и даже вздремнуть.

Саудовская Аравия: неумолимые законы

Туристкам, решившим посетить страну, нужно будет выходить на улицу в скромной одежде и в сопровождении мужчины. Хотя раньше нельзя было выходить без абайи — длинной черной одежды, скрывающей фигуру. Также иностранным туристам нельзя употреблять алкоголь на территории Саудовской Аравии и посещать священные для мусульман города — Мекку и Медину (тем, кто не исповедует ислам, — прим. авт.).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как самостоятельно спланировать путешествие.


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Источник: https://www.vokrugsveta.ru/article/296794/
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