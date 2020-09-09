Продуманное планирование спасет вас от лишних переживаний и ненужных хлопот. И после того, как вы один раз попробуете сами спланировать будущую поездку, то больше не захотите смотреть банальные экскурсии или ходить по скучным маршрутам. Об этом пишет издание travel.

Как самостоятельно спланировать путешествие: лайфхаки для туристов. Фото: unsplash.

Оптимальные даты – это первый пункт в списке путешественника. Когда вы заранее все спланируете, то сможете купить билет на самолет или поезд по самой приятной цене. И еще один маленький трюк: ехать не в разгар сезона, а немного позже, чтобы не стоять в длинных очередях куда-либо с другими туристами.

Когда определились с местом и датами – переходите к прочтению отзывов. Именно они станут вашим лучшим, а главное, правдивым помощником. И вы сможете забронировать выгодный вариант жилья, не боясь неприятных сюрпризов.

Следующий ключевой момент – не поленитесь и оформите страховку. Ведь это гарантия вашей безопасности и предоставления медицинских услуг, если возникнут непредвиденные ситуации.

Опытный турист знает, что лучше заранее просчитать бюджет. Обдумайте абсолютно все моменты: сколько уйдет на жилье, сколько на еду и сувениры, а какая часть расходов нужна для экскурсий. И, конечно же, приберегите маленькую заначку, чтобы чувствовать себя максимально комфортно.

Спланируйте свой маршрут – это позволит тщательно все обдумать. Узнайте, как можно больше о стране, в которую отправляетесь: обычаи, достопримечательности, правила. Чтобы сделать путешествие более удобным: вы не будете терять время на то, чтобы решить, куда пойти и где поесть.









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