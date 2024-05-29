Японцы закрыли гору Фудзи черным экраном: какая причина

Туристы для идеальных фотографий горы Фудзи приезжают в японский городок Фудзи-Кавагутико, чем создают неудобства местным жителям. В результате власти ввели ограничения для туристов и закрыли черным экраном некоторые места с видом на гору Фудзи.



В Японии закрыли забором гору Фудзи. Фото из открытых источников

Жителям Фудзи-Кавагутико настолько надоели туристы, что они соорудили огромный забор, закрывающий вид на достопримечательность. Высота черной экранной защиты достигает 2,5 метра. Забор сделан из черной ткани, что мешает туристам делать селфи на фоне горы Фудзи.

Как рассказывают местные жители, туристы блокируют дороги и останавливают движение транспорта, чтобы получить идеальный снимок. Кроме того, они оставляют груды мусора, игнорируют светофоры и могут заходить на территорию частной собственности.

"Фудзи-Кавагутико — это город, основанный на туризме, и я приветствую многих посетителей, и город также приветствует их, но в их манерах есть много вещей, которые вызывают беспокойство", — говорит местный житель Мичи Мотомочи.

Власти города закрыли экраном только самые популярные места в городе, наиболее мешающие жителям. Однако туристы могут и дальше делать фото на фоне горы Фудзи в других местах.

Фудзи-Кавагутико – не первое место, где местные жители вводят ограничения для туристов. Недавно в районе гейш в Киото закрыли несколько улиц для туристов из-за их "ненадлежащего поведения". В Испании остров Менорки, славящийся побеленными домиками, ввел часы посещения для путешественников.

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