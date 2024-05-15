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В Испании на двух туристов напала агрессивная корова на Пути святого Иакова

Паломников атаковала корова на популярном религиозном пути в Испании. Туристов доставили в больницу.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Путь святого Иакова или путь к Сантьяго один из самых популярных паломнических маршрутов мира, ведущий к могиле апостола Якова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. Несмотря на то, что это живописный и привлекательный путь, он также полон опасностей, в том числе и коров, которые могут напасть на людей.

В Испании на двух туристов напала агрессивная корова на Пути святого Иакова

В Испании на туристов напала корова. Фото из открытых источников

В начале мая близ города Наварредонда-де-Сальватерра на двух паломников 64 и 69 лет напала корова. На место инцидента направили два автомобиля скорой помощи.

Врачи скорой зафиксировали незначительные травмы у одного туриста, тогда как другой паломник получил после атаки коровы такие повреждения, что на место инцидента вызвали вертолет для его транспортации в ближайшую больницу.

Это уже не первый подобный случай в этом году, который произошел на Пути святого Иакова. В марте близ города Касерес за группой туристов погналось стадо коров. Однако на этот раз все обошлось без жертв, а паломники спаслись тем, что забрались на ближайшее дерево.

Путь святого Иакова – это третья по значению святыня в католицизме, которая уступает только Иерусалиму и Риму. Причиной этого стали мощи апостола Иакова, находящиеся в городе Сантьяго-де-Компостела. В конце 70-х годов на маршруте фиксировали несколько десятков человек в год, однако постепенно его популярность выросла и в 2009 году по Пути святого Иакова прошло более 145 тыс. паломников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пьяный российский турист разбил ресторан на Бали и был наказан депортацией.

Также "Комментарии" писали о совете для туристов от бортпроводницы о том, какие напитки не стоит употреблять на борту самолета.



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Источник: https://salamancartvaldia.es/noticia/2024-05-04-dos-peregrinos-trasladados-al-hospital-de-salamanca-tras-ser-golpeados-por-una-vaca-en-navarredonda-de-salvatierra-346139
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