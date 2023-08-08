Украинская авиакомпания заявила о готовности возобновить полеты: назван город

Директор авиаперевозчика Air Ocean Airlines Вячеслав Герига заявил, что его авиакомпания готова совершать рейсы из Украины. Соответствующая просьба была направлена украинским властям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Avianews.



Украинский пассажирский самолет. Фото из открытых источников

Герига утверждает, что украинская авиакомпания могла бы безопасно летать из Ужгорода. Компания Air Ocean Airlines отправила письмо украинскому руководству, где указала, что аэропорт в Ужгороде относительно защищен со стороны востока Карпатскими горами. Кроме того, он расположен вблизи границы со Словакией. Таким образом, после взлета самолет попадет в воздушное пространство НАТО.

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Если Украина не одобрит открытие рейсов из Ужгорода, Герига заявил, что Air Ocean Airlines будет работать за границей через лизинг. Авиакомпания будет сдавать в аренду свои самолеты вместе с экипажем для других перевозчиков. Подобную практику используют сегодня другие украинские авиационные компании, в частности, Skyline Express, SkyUp и "Роза Ветров".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что авиалоукостер Ryanair готов запустить рейсы из трех украинских городов до конца года. Компания рассматривает два варианта возобновления полетов из Украины. Первый – после окончания войны, а второй – запуск небольшого количества рейсов до конца года. Ryanair считает перспективным возобновить полеты из Львова, Одессы и Киева. Главная проблема – это обеспечение безопасности, однако украинские специалисты работают с израильскими экспертами в этом вопросе.

Также "Комментарии" писали, что медведь скрылся из клетки пассажирского самолета в аэропорту Дубая.