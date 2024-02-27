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У россиян осталось две недели: популярная туристическая страна отменяет визы для граждан РФ

Шри-Ланка отменяет визы для сотен тысяч находящихся в стране россиян во избежание войны.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Шри-Ланка объявила, что отменяет визы для около 300 тыс. россиян, которые находятся в стране. Иммиграционная служба сообщила, что граждане России должны покинуть Шри-Ланку в ближайшие две недели.

У россиян осталось две недели: популярная туристическая страна отменяет визы для граждан РФ

Шри-Ланка отменяет визы для российских туристов. Фото из открытых источников

За два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину на Шри-Ланку прибыло около 288 тыс. российских туристов. Теперь правительство Шри-Ланки объявило, что с 23 февраля граждане России должны покинуть страну в течение двух недель.

Чтобы улучшить туризм после пандемии коронавируса и оправиться от экономического кризиса 2022 года, Шри-Ланка начала выдавать 30-дневные визы с возможностью продлить пребывание в стране еще на 6 месяцев. Однако оказалось, что многие российские туристы остаются в стране и после окончания визы.

Тысячи россиян вызвали беспокойство у граждан островной страны. Оказывается, российские туристы незаконно и без регистрации открывают собственные рестораны, бары, ночные клубы, спортзалы и дают в аренду транспортные средства. Кроме того, они проводят политику "лишь для белых", запрещающую участвовать в бизнесе местным жителям. В результате власти Шри-Ланки провели рейды, чтобы выявить незаконный российский бизнес в стране.

Генеральный комиссар по иммиграции Шри-Ланки заявил, что по окончании пандемии коронавируса "ситуация с полетами нормализовалась", а "правительство не предоставляет дальнейших продлений виз" для российских туристов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея приняла первых туристов после пандемии.

Также "Комментарии" писали о туристке, попавшей в тюрьму в Египте. Такая ситуация может произойти с каждым туристом в этой стране.



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Источник: https://www.independent.co.uk/asia/south-asia/sri-lanka-russia-tourist-visa-ukraine-war-b2502986.html
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