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Туристам предлагают прожить год на Мальдивах: названо условие

Туристы также получат скидки на питание и SPA-процедуры

сегодня, 08:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Наверное, каждый мечтает хоть раз оказаться на Мальдивских островах. А, что если получить "неограниченное пребывание в раю" на весь 2021 год? Да, с таким предложением выступил один из мальдивских отелей. 

Туристам предлагают прожить год на Мальдивах: названо условие

Мальдивы (фото из открытых источников)

Из-за пандемии коронавируса, которая обрушилась на весь мир, страдают все сферы деятельности, в том числе и туризм. Из-за оттока туристов один из отелей на Мальдивских островах предложил гостям неограниченное проживание в одном из своих бунгало, в течение всего следующего года. Такая услуга стоит 30 тысяч долларов (около 843 тыс. гривен). В этот пакет входит проживание в комфортном бунгало, трансфер из отеля и завтраки, а еще гости получают 25% скидку на обед и ужин, а также на SPA-процедуры. Этим предложением могут воспользоваться все желающие, но акция действует до конца ноября.

Известно, что Anantara VeliM aldives — отель, который предлагает неограниченное "проживание в раю", не самый дорогой на островах, но цена за ночь в одном из его номеров стоит 500 долларов. Если же вы воспользуетесь предложением, то будете тратить около 83 долларов за ночь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Мальдивы ужесточили правила въезда для туристов из-за эпидемии коронавируса.


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Источник: https://www.anantara.com/en/veli-maldives/offers/unlimited-stays-in-paradise?
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