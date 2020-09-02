Мальдивы ужесточили правила въезда для туристов из-за эпидемии коронавируса

Правительство Мальдивской республики ужесточило правила въезда в страну для туристов. Об этом сообщает medicalxpress.com со ссылкой на МИД страны.

Изменение правил пересечения границы обусловлено резким скачком заболеваемости на COVID-19 на более чем десятке островов.

Фото: wikipedia.org

Для того, чтобы попасть на "райские острова", теперь нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19 при прохождении пограничного контроля.

Известно, что на Мальдивах зафиксировано более тысячи новых случаев заболевания только за прошлую неделю, а общее количество заболевших составило более 8 тысяч человек на 340 тысяч населения. Основная часть инфицированных – это малоимущие рабочие-мигранты и местных жители столицы островов Мале. На сегодняшний день известно о 29 человек, которые умерли на Мальдивах от COVID-19.

В первых числах августа правительство ввело ночной комендантский час на Мале и соседних населенных островах для того, чтобы сдерживать заболеваемость коронавирусом.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что кризис из-за коронавируса грозит отбросить бедные страны на десять лет назад. Таков прогноз экспертов Международного валютного фонда.

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