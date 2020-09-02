Мальдивы ужесточили правила въезда для туристов из-за эпидемии коронавируса

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Дмитрий Симоненко
Правительство Мальдивской республики ужесточило правила въезда в страну для туристов. Об этом сообщает medicalxpress.com со ссылкой на МИД страны.
Изменение правил пересечения границы обусловлено резким
скачком заболеваемости на COVID-19 на
более чем десятке островов.
Фото: wikipedia.org
Для того, чтобы
попасть на "райские острова", теперь нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19
при прохождении
пограничного контроля.
Известно,
что на Мальдивах зафиксировано более тысячи новых случаев заболевания только за
прошлую неделю, а общее количество заболевших составило более 8 тысяч человек на 340 тысяч населения.
Основная часть инфицированных – это малоимущие рабочие-мигранты и местных жители
столицы островов Мале. На
сегодняшний день известно о 29 человек, которые умерли на Мальдивах от
COVID-19.
Ранее
издание "Комментарии" писало о том, что кризис из-за коронавируса грозит
отбросить бедные страны на десять лет назад. Таков прогноз экспертов
Международного валютного фонда.
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