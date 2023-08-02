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Турист оригинально отомстил гостинице, отказавшейся вернуть ему деньги

Администрация заявила, что не будет заселить туриста, заплатившего за гостиницу. Путешественник нашел способ вернуть деньги.

сегодня, 16:35
Автор:
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Slava Kot
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Американский путешественник появился в гостинице, за которую он уже заплатил. На рецепции он узнал, что не может заселиться из-за проблем с удостоверением. Турист решил, что он прав, и отомстил гостинице.

Турист оригинально отомстил гостинице, отказавшейся вернуть ему деньги

Турист отомстил гостинице, отказавшейся вернуть ему деньги


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Путешественник недавно продолжил свое водительское удостоверение и имел лишь временную бумажную версию документа. Мужчина путешествовал внутри страны и не собирался использовать самолеты, поэтому был уверен, что паспорт не нужен, а временного водительского удостоверения будет достаточно.

Однако в гостинице, где он должен остановиться, ему отказали в поселении. Причиной такого решения стало отсутствие паспорта. Тогда путешественник показал просроченное водительское удостоверение и кредитную карточку на свое имя. Рецепцию это не убедило, а работники гостиницы отказались вернуть деньги за предварительно оплаченный номер.

Мужчина заселился в другом месте, а на следующий день решил отомстить в гостинице. Путешественник в магазине приобрел доску, маркер и написал: есть ли в этом отеле постельные клопы? С такой надписью обиженный турист стоял перед гостиницей. Как оказалось, это начало отпугивать других туристов, которые планировали заселиться в гостиницу.

Через 15 минут работник гостиницы пытался избавиться от путешественника и вызвал полицию. Однако правоохранители заявили, что путешественник не нарушает закон. Через час к туристу подошел полицейский и выдал ему чек из гостиницы. Путешественнику вернули почти всю сумму, которую он заплатил за пребывание в отеле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лоукостер Ryanair готов запустить авиарейсы из трех украинских городов до конца года.

Также "Комментарии" писали, что в Польше эвакуировали аэропорт из-за выходки украинской пенсионерки.



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Источник: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/hotel-refund-money-revenge-b2385777.html
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