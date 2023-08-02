Турист оригинально отомстил гостинице, отказавшейся вернуть ему деньги

Американский путешественник появился в гостинице, за которую он уже заплатил. На рецепции он узнал, что не может заселиться из-за проблем с удостоверением. Турист решил, что он прав, и отомстил гостинице.



Турист отомстил гостинице, отказавшейся вернуть ему деньги

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Путешественник недавно продолжил свое водительское удостоверение и имел лишь временную бумажную версию документа. Мужчина путешествовал внутри страны и не собирался использовать самолеты, поэтому был уверен, что паспорт не нужен, а временного водительского удостоверения будет достаточно.

Однако в гостинице, где он должен остановиться, ему отказали в поселении. Причиной такого решения стало отсутствие паспорта. Тогда путешественник показал просроченное водительское удостоверение и кредитную карточку на свое имя. Рецепцию это не убедило, а работники гостиницы отказались вернуть деньги за предварительно оплаченный номер.

Мужчина заселился в другом месте, а на следующий день решил отомстить в гостинице. Путешественник в магазине приобрел доску, маркер и написал: есть ли в этом отеле постельные клопы? С такой надписью обиженный турист стоял перед гостиницей. Как оказалось, это начало отпугивать других туристов, которые планировали заселиться в гостиницу.

Через 15 минут работник гостиницы пытался избавиться от путешественника и вызвал полицию. Однако правоохранители заявили, что путешественник не нарушает закон. Через час к туристу подошел полицейский и выдал ему чек из гостиницы. Путешественнику вернули почти всю сумму, которую он заплатил за пребывание в отеле.

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