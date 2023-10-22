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Тайский монах загадочным образом остановил пьяного русского туриста (ВИДЕО)

Монах из Таиланда успокоил пьяного россиянина устроившего дебош.

сегодня, 13:15
Автор:
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Slava Kot
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Российский турист несколько минут пытался угнать на улице автомобили и мотоциклы. Вскоре к нему подошел тайский монах, успокоил россиянина и тот сел и стал ждать полиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Thaiger.

Тайский монах загадочным образом остановил пьяного русского туриста (ВИДЕО)

Монах из Таиланда успокоил пьяного русского туриста. Фото из открытых источников

26-летний россиянин Рустен Давлетов был пьян и пытался с помощью ключа попасть в несколько автомобилей, припаркованных вдоль одной из тайских улиц. Также россиянин приставал к местным жителям и снимал свою рубашку. Они пытались успокоить его, однако Давлетов игнорировал их, поэтому тайцы вызвали полицию.


Пока полиция была в пути к русскому подошел тайский монах. Он прикоснулся к руссийскому туристу чашей для пожертвований и тот успокоился. После этого пьяный Рустен Давлетов сел и стал ждать приезда полиции.

Оказалось, что монах был из храма Чай Монкхон по имени Пхра Маха Праюн Дхаммакамо. Тайский монах рассказал, что уже давно прибегает к такому методу, чтобы успокоить людей. По словам монаха россиянин был "очень грустным и обескураженным" и в его голове творился хаос.

Посмотреть отрывок видео, как тайский монах успокоил руссийского туриста можно ниже:

Интересно, что Давлетов прибыл в Таиланд 18 сентября, а виза российского туриста истекла 17 октября. Таким образом, россиянину выпишут штраф и накажут депортацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что туристка из Японии вызвала полицию, из-за счета, который ей выдал ресторан за популярное блюдо из краба.

Также "Комментарии" писали о европейской стране, которая объявила, что будет платить деньги туристам.



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Источник: https://thethaiger.com/news/national/monks-divine-intervention-calms-drunk-russian-man-causing-chaos-in-pattaya
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