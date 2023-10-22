Тайский монах загадочным образом остановил пьяного русского туриста (ВИДЕО)

Российский турист несколько минут пытался угнать на улице автомобили и мотоциклы. Вскоре к нему подошел тайский монах, успокоил россиянина и тот сел и стал ждать полиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Thaiger.



Монах из Таиланда успокоил пьяного русского туриста. Фото из открытых источников

26-летний россиянин Рустен Давлетов был пьян и пытался с помощью ключа попасть в несколько автомобилей, припаркованных вдоль одной из тайских улиц. Также россиянин приставал к местным жителям и снимал свою рубашку. Они пытались успокоить его, однако Давлетов игнорировал их, поэтому тайцы вызвали полицию.

Пока полиция была в пути к русскому подошел тайский монах. Он прикоснулся к руссийскому туристу чашей для пожертвований и тот успокоился. После этого пьяный Рустен Давлетов сел и стал ждать приезда полиции.

Оказалось, что монах был из храма Чай Монкхон по имени Пхра Маха Праюн Дхаммакамо. Тайский монах рассказал, что уже давно прибегает к такому методу, чтобы успокоить людей. По словам монаха россиянин был "очень грустным и обескураженным" и в его голове творился хаос.

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Интересно, что Давлетов прибыл в Таиланд 18 сентября, а виза российского туриста истекла 17 октября. Таким образом, россиянину выпишут штраф и накажут депортацией.

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