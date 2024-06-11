Стюардесса показала секретное место в самолете, куда не пускают пассажиров

Бортпроводники в зоне отдыха на борту самолета. Фото из открытых источников

Длительный перелет утомляет не только пассажиров, но и экипаж. Именно поэтому в самолетах есть специальные зоны, где бортпроводники могут отдохнуть, когда они не обслуживают пассажиров на борту. Такое "секретное" место запрещено для пассажиров, которые и не знают о его существовании.



У разных моделей самолетов места для отдыха персонала расположены в разных местах. К примеру, у таких популярных моделей самолетов, как Boeing 787 и Airbus A350, зоны отдыха для бортпроводников находятся в передней части самолета над основным салоном. В других же самолетах они могут быть расположены в грузовом отсеке или в главной кабине самолета.

Эта зона отдыха похожа на капсульный отель без окон, однако это место имеет кровати, розетки и необходимое освещение. Кроме того, зона отдыха для бортпроводников должна иметь такое обязательное оборудование как ремни безопасности, кислородные маски и телефон к остальному экипажу.

Сами же места отдыха созданы так, чтобы не привлекать внимание пассажиров. За "секретной" дверью обычно стоит стремянка, которая позволяет подняться в зону отдыха. Одну из таких зон показала стюардесса Сюзанна Карр в своем TikTok, поделившись интересными фактами о своей работе.

"Пассажир может подумать, что там шкаф. Иногда они думают, что это дверь ванной комнаты, и пытаются ее открыть. Тогда мы просто показываем им дорогу в настоящий туалет", — рассказывает стюардесса United Airlines.

Другая стюардесса из Finnair Каролина Аман отмечает, что во время длительных перелетов бортпроводники тратят около 10% своего времени на комнаты отдыха, или 1,5 часа полета. Однако она добавила, что время в зоне отдыха может отличаться от авиакомпании.

Стюардессы по-разному используют свое свободное время в зоне отдыха. По словам Аман, большинство пытается уснуть, в то время как другие слушают музыку, аудиокниги или смотрят фильмы.

В следующий раз, когда вы будете в далеком рейсе, сможете обратить внимание, как стюардессы исчезают за незаметными дверями в передней или задней части самолета. Теперь вы будете знать, что они решили просто отдохнуть.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стюардесса дала советы, какую одежду лучше не одевать во время полета.

Также "Комментарии" писали о случае, когда стюардессу задержали за контрабанду золота. Она его прятала в неожиданном месте.