Страшно интересно: ТОП-5 мистических мест на планете

На Земле есть множество мест, в которых происходят удивительные, и порой необъяснимые вещи. Этим они и привлекают внимание множества туристов, которые жаждут острых ощущений и адреналина. Издание Biletik поделилось подборкой самых мистических уголков планеты.

Катакомбы Йиглава

В красивом чешском городке Йиглава есть много интересных достопримечательностей, но повышенный интерес у туристов вызывают катакомбы, длина которых составляет 25 км, а площадь - 5 гектаров. Жители говорят, что периодически по катакомбам разносятся жуткие звуки органа, которые навеивают тоску и вызывают клаустрофобию. Но это не единственная странность этого места. Еще там есть каменная лестница, которая в темноте излучает красновато-оранжевый свет, но причина этого свечения неизвестна.





Фантомы воинов у форта Франгокастелло

На юге острова Крит (Греция) расположена старинная крепость Франгокастелло. О этой достопримечательности рассказывают удивительные истории и легенды. Каждый год в конце мая - начале июля рано утром над морем появляются мистические тени рыцарей и пехотинцев, которые в течение 10 минут перемещаются к форту от церкви св. Харлампия. Фантомы можно заметить только на определенном расстоянии. Жители говорят, что когда-то на этом месте состоялась битва между греческими и турецкими войсками, и их фантомы периодически возникают у форта. Ученые предполагают, что это может быть мираж или преломление солнечного света.





Движущиеся камни Долины Смерти

Геологический феномен был обнаружен на озере Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США. В этом месте камни перемещаются по почве, оставляя за собою заметные следи, а иногда и переворачиваются. Ученым не удалось записать их движение или хотя бы увидеть это собственными глазами, но факт есть факт.





Озеро Лох-Несс

Пожалуй, об этом шотландском озере слышали все. И в первую очередь, оно привлекает туристов легендами о крупном мистическом чудовище, которое обитает в его глубинах. Очевидцы утверждают, что оно напоминает ископаемого ящера. В 1992 году с помощью гидролокатора было просканировано озеро и доктор Макэндрюс, который курировал исследованием заявил, что в нем обитает несколько крупных существ, передвигающихся в воде со скоростью 16 км/ч. Но помимо монстров, Лох-Несс примечательно и тем, что является крупнейшим шотландским озером по объему и является ключевым символом страны.





Стоунхендж

Это каменное мегалитическое сооружение является одной из древнейших загадок Земли. На протяжении многих лет ученые пытаются понять, с какой целью и кем была построена эта достопримечательность. Говорят, что это место обладает сильной энергетикой. Со многими загадками сталкивались и сами ученые. Например, периодически возле камней раздаются непонятные щелкающие звуки. Известно также о феноменальном явлении, когда красная стрелка компаса всегда показывает в центр мегалита, даже если обходить его со всех сторон.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие места стоит посетить, пока они полностью не исчезли.

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