Пять мест, которые надо посетить, пока они не исчезли

На нашей планете есть множество удивительных мест, которые привлекают своей красотой внимание тысячи туристов. Но к сожалению, из-за глобального потепления и других факторов, эти живописные уголки Земли оказались под угрозой. Издание Adme поделилось подборкой мест, которые могут исчезнуть, если не предпринимать никаких мер.

Тадж-Махал (Индия)

Этот мавзолей - мечеть считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. Но недавно на стенах достопримечательности обнаружили трещины. По мнению ученых, их появление может быть связано с обмелением протекающей рядом реки. Исчезновение реки приведет к изменению структуры почвы и оседанию мавзолея, а может быть, даже к его разрушению. По просьбе ЮНЕСКО мавзолей скоро могут закрыть для посещений.





Мальдивы

Райскому месту в Индийском океане грозит полное затопление. А всему виной таяние ледников, из-за которого уровень воды в Мировом океане поднимается. Власти государства готовятся к затоплению, покупая землю и дома для своих сограждан на материке (в основном в Индии).





Мертвое море

Уровень воды в Мертвом море продолжается падать. И в первую очередь, это происходит из-за добычи полезных ископаемых на территории и использование 80% впадающих в море притоков. Море исчезает, оставляя на появившихся участках суши карстовые воронки, которые негативно влияют на экосистему прибрежных районов.





Венеция (Италия)

Этот город расположен на более чем 100 небольших островах в лагуне Адриатического моря. Но к 2100 году Венеция может полностью исчезнуть. Она постепенно уходит под воду из-за возрастающего давления строений и промышленного забора воды из артезианских скважин. Город пытаются спасти, власти уже запретили въезд круизных лайнеров в центральную часть, а еще планируют ввести ограничения по количеству туристов.





Национальный парк "Эверглейдс" (США)

Водоемы этого красивого парка, на территории которого обитают десятки редких видов животных, высыхают, потому что воду из них откачивают для окрестных ферм и городов. Болота, занимающие большую территорию парка, загрязнены отходами, и их экосистема рушится. С 1900 года территория парка сократилась вдвое, и на грани вымирания находятся многие животные.





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