Спустя более полугода Таиланд начал принимать туристов

Таиланд принял первых иностранных туристов впервые за последние семь месяцев. Путешественников впустили в страну по спецвизам. Об этом пишет Channel News Asia.

Так, во вторник, 20 октября, в Таиланд прилетели 39 путешественников из Шанхая по программе "Специальная туристическая виза". Это первое такое прибытие с тех пор, как туристам был запрещен въезд в связи с пандемией коронавируса.

90-дневные визы выдаются иностранным туристам, которые намерены находиться в Таиланде не менее 30 дней. Визы можно продлевать дважды. Путешественники после прибытия обязуются в течение 14 дней находиться на самоизоляции в утвержденном правительством отеле или больнице. Кроме того, необходимо предоставить подтверждение о том, что планируется долгосрочное проживание в Таиланде. Также при себе у туристов должны быть специальные страховые полисы. А еще следует пройти предварительное тестирование на вирус.

Кроме того, путешественникам придется загрузить официальное приложение для отслеживания их пребывания.

Отметим, что в конце октября Таиланд ожидает еще как минимум два других рейса из Китая, а в начале ноября – около 400 иностранных посетителей. Речь идет как о рейсах в Бангкок, так и о других популярных направлениях, например, южном курортном острове Пхукет.

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