Спустя более полугода Таиланд начал принимать туристов

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Таисия Ерохина
Таиланд принял
первых иностранных
туристов впервые за последние семь месяцев. Путешественников впустили в
страну по спецвизам. Об этом пишет Channel News Asia.
Так, во вторник,
20 октября, в Таиланд прилетели 39 путешественников из Шанхая по программе "Специальная
туристическая виза". Это первое такое прибытие с тех пор, как туристам был
запрещен въезд в связи с пандемией коронавируса.
90-дневные визы выдаются
иностранным туристам, которые намерены находиться в Таиланде не менее 30 дней.
Визы можно продлевать дважды. Путешественники после прибытия обязуются в
течение 14 дней находиться на самоизоляции в утвержденном правительством отеле
или больнице. Кроме того, необходимо предоставить подтверждение о том, что
планируется долгосрочное проживание в Таиланде. Также при себе у туристов
должны быть специальные страховые полисы.
А еще следует пройти предварительное тестирование на вирус.
Кроме того, путешественникам
придется загрузить официальное приложение для отслеживания их пребывания.
Отметим, что в
конце октября Таиланд ожидает еще как минимум два других рейса из Китая, а в
начале ноября – около 400 иностранных посетителей. Речь идет как о рейсах в Бангкок,
так и о других популярных направлениях, например, южном курортном острове
Пхукет.
Напомним, Совет
Европы определил единые индикаторы для путешественников. В Минздраве
объяснили, почему Украина вне игры.
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