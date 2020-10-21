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Главная Новости Досуг путешествия Спустя более полугода Таиланд начал принимать туристов
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Спустя более полугода Таиланд начал принимать туристов

Стало известно, при каких условиях курорт впускает путешественников

сегодня, 15:36
Автор:

Таисия Ерохина

Таиланд принял первых иностранных туристов впервые за последние семь месяцев. Путешественников впустили в страну по спецвизам. Об этом пишет Channel News Asia.

Спустя более полугода Таиланд начал принимать туристов

Так, во вторник, 20 октября, в Таиланд прилетели 39 путешественников из Шанхая по программе "Специальная туристическая виза". Это первое такое прибытие с тех пор, как туристам был запрещен въезд в связи с пандемией коронавируса.

90-дневные визы выдаются иностранным туристам, которые намерены находиться в Таиланде не менее 30 дней. Визы можно продлевать дважды. Путешественники после прибытия обязуются в течение 14 дней находиться на самоизоляции в утвержденном правительством отеле или больнице. Кроме того, необходимо предоставить подтверждение о том, что планируется долгосрочное проживание в Таиланде. Также при себе у туристов должны быть специальные страховые полисы.  А еще следует пройти предварительное тестирование на вирус.

Кроме того, путешественникам придется загрузить официальное приложение для отслеживания их пребывания.

Отметим, что в конце октября Таиланд ожидает еще как минимум два других рейса из Китая, а в начале ноября – около 400 иностранных посетителей. Речь идет как о рейсах в Бангкок, так и о других популярных направлениях, например, южном курортном острове Пхукет.

Напомним, Совет Европы определил единые индикаторы для путешественников. В Минздраве объяснили, почему Украина вне игры.


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