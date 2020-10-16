Путешествия по Европе: в Минздраве объяснили, почему Украина вне игры

Совет Европы определил единые индикаторы для путешественников. Ни одному из них Украина пока не соответствует. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 16 октября.

Пока Украина попадает не в красную или зеленую, а в "серую" зону из-за невыполнения критериев. Так, есть три ключевых показателя для свободного путешествия по странам ЕС.

Во-первых, охват тестирования на 100 000 населения в течение недели должен быть на уровне 300 и более. Тогда как в Украине — 120 на 100 000 населения, ближе к цели Киев — там 271.

Во-вторых, доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР должна быть менее 4%. В Украине же этот показатель составляет 18%. Опять таки лучшая ситуация в столице — 6,7%.

И последнее требование Европы — инцидентность заболевания должна быть на уровне 25 случаев на 100 000 населения. Украина значительно превышает норму: сейчас у нас инцидентность заболевания составляет 179 на 100 000 населения.

Напомним, стало известно, насколько сократились поездки украинцев за границу на фоне COVID-19.

Ранее сообщалось, что "белый" список пополнился: в МИД назвали 58 стран, куда можно улететь из Украины во время пандемии.

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