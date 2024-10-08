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Скандал в самолете: двух женщин сняли с рейса за слишком короткие топы (ФОТО)

Курьезный случай произошел на самолете Spirit Airlines, когда двух женщин заставили уйти из самолета из-за якобы неподходящей одежды.

сегодня, 15:07
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Slava Kot

Две пассажирки авиакомпании Spirit Airlines должны были совершить перелет из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, однако перед вылетом их выгнали из самолета. Подруги Тереза и Тара говорят, что одному из бортпроводников не понравились их короткие топы, которые стали причиной инцидента.

Скандал в самолете: двух женщин сняли с рейса за слишком короткие топы (ФОТО)

Две женщины были изгнаны из самолета за короткие топы. Фото из открытых источников

Американская авиакомпания Spirit Airlines в последнее время не получает хороших отзывов в прессе. В начале октября произошло рекордное падение акций, что заставило компанию рассмотреть вопрос о банкротстве. Буквально через несколько дней распространилось видео, на котором две пассажирки рассказали о курьезном случае. Они сели на борт самолета в кофтах, но сняли их, ведь в салоне самолета не работали кондиционеры и пассажирам было жарко.

Один из бортпроводников подошел к пассажиркам и попросил их прикрыться, поскольку они были в коротких топах. Тереза и Тара накинули на плечи кофты, но не стали их полностью одевать.

"Мы обе были немного шокированы, и немного накрылись своими свитерами, потому что мы нервничали и не имели представления, что происходит. Мы вспотели, потому что было очень жарко, поэтому мы сняли рукава со свитеров, но мы прикрывали наши животы и декольте свитерами, потому что, пожалуй, это было очень обидно для него", – рассказывает Тара.

Однако стюард вернулся и начал снова их критиковать за неподходящую одежду в самолете. Остальные пассажиры пытались вступиться за них, однако бортпроводник сказал, что пожалуется на тех. По словам женщин, бортпроводник угрожал вызвать полицию и предложил пойти с ним, чтобы перебронировать рейс.

"Мы вышли из самолета вместе с ним, потому что не хотели создавать дополнительных проблем, но он нам прямо соврал. Когда мы ушли, они сказали: "Извините, мы не можем перебронировать ваш рейс, вас выгнали из самолета"", — говорит женщина.

Скандал в самолете: двух женщин сняли с рейса за слишком короткие топы (ФОТО) - фото 2

Одежда Терезы и Тары в которой они были на борту самолета

Тереза и Тара рассказали, что были вынуждены потратить еще 1000 долларов, чтобы купить билеты на самолет другой авиакомпании. После инцидента женщины связались с авиакомпанией, однако не получили от них никакого ответа. Кроме того, они проверили дресс-код Spirit Airlines и обнаружили, что его не нарушали.

"Это неприятный опыт, когда тебя выделяют за то, что ты женщина и хочешь выражать себя, особенно когда в самолете были другие люди в коротких топах и спортивных бюстгальтерах, и мы были единственными, кого выгнали за это", — добавила Тара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бортпроводник объяснил, почему в самолете следует избегать шорт.

Также "Комментарии" писали о стюардессе, которая рассказала об одежде, которую не следует носить во время полетов в самолете.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13930753/women-kicked-spirit-airlines-flight-attendant-outfits.html
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