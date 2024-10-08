Скандал в самолете: двух женщин сняли с рейса за слишком короткие топы (ФОТО)

Две пассажирки авиакомпании Spirit Airlines должны были совершить перелет из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, однако перед вылетом их выгнали из самолета. Подруги Тереза и Тара говорят, что одному из бортпроводников не понравились их короткие топы, которые стали причиной инцидента.



Две женщины были изгнаны из самолета за короткие топы. Фото из открытых источников

Американская авиакомпания Spirit Airlines в последнее время не получает хороших отзывов в прессе. В начале октября произошло рекордное падение акций, что заставило компанию рассмотреть вопрос о банкротстве. Буквально через несколько дней распространилось видео, на котором две пассажирки рассказали о курьезном случае. Они сели на борт самолета в кофтах, но сняли их, ведь в салоне самолета не работали кондиционеры и пассажирам было жарко.

Один из бортпроводников подошел к пассажиркам и попросил их прикрыться, поскольку они были в коротких топах. Тереза и Тара накинули на плечи кофты, но не стали их полностью одевать.

"Мы обе были немного шокированы, и немного накрылись своими свитерами, потому что мы нервничали и не имели представления, что происходит. Мы вспотели, потому что было очень жарко, поэтому мы сняли рукава со свитеров, но мы прикрывали наши животы и декольте свитерами, потому что, пожалуй, это было очень обидно для него", – рассказывает Тара.

Однако стюард вернулся и начал снова их критиковать за неподходящую одежду в самолете. Остальные пассажиры пытались вступиться за них, однако бортпроводник сказал, что пожалуется на тех. По словам женщин, бортпроводник угрожал вызвать полицию и предложил пойти с ним, чтобы перебронировать рейс.

"Мы вышли из самолета вместе с ним, потому что не хотели создавать дополнительных проблем, но он нам прямо соврал. Когда мы ушли, они сказали: "Извините, мы не можем перебронировать ваш рейс, вас выгнали из самолета"", — говорит женщина.

Одежда Терезы и Тары в которой они были на борту самолета



Тереза и Тара рассказали, что были вынуждены потратить еще 1000 долларов, чтобы купить билеты на самолет другой авиакомпании. После инцидента женщины связались с авиакомпанией, однако не получили от них никакого ответа. Кроме того, они проверили дресс-код Spirit Airlines и обнаружили, что его не нарушали.

"Это неприятный опыт, когда тебя выделяют за то, что ты женщина и хочешь выражать себя, особенно когда в самолете были другие люди в коротких топах и спортивных бюстгальтерах, и мы были единственными, кого выгнали за это", — добавила Тара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бортпроводник объяснил, почему в самолете следует избегать шорт.

Также "Комментарии" писали о стюардессе, которая рассказала об одежде, которую не следует носить во время полетов в самолете.