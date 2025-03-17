Скандал на Великой Китайской стене: туристы сделали непристойные фото ягодиц и получили наказание

Два японских туриста оказались в центре международного скандала после того, как сделали провокационные фото на Великой Китайской стене. Инцидент вызвал волну негодования в китайском обществе и завершился арестом и депортацией путешественников.

Японские туристы. Фото иллюстративное

По сообщениям местных СМИ, двое граждан Японии в возрасте около 20 лет совершили нарушение общественного порядка на одном из самых известных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из туристов обнажил свои ягодицы, а его спутница сделала соответствующий снимок. Охранники объекта немедленно задержали нарушителей и передали местной полиции.

По законам Китая публичная демонстрация обнаженного тела является административным правонарушением. В результате туристы провели около двух недель под арестом, после чего были депортированы в Японию. Инцидент был подтвержден в японском посольстве в КНР.

"Мы подтверждаем, что 3 января двое граждан Японии были задержаны местными властями у Великой стены. Они были освобождены и вернулись в Японию в течение января", — говорится в заявлении.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в китайских социальных сетях. На платформе Weibo хэштег, переводимый как "японец и японка задержаны за непристойное поведение на Великой Китайской стене", набрал более 60 миллионов просмотров.

Китайские пользователи соцсетей остро осудили действия туристов. Известный китайский актер Чэнь Итянь, имеющий более семи миллионов подписчиков, написал: "Позорные поступки на моей Великой стене". Некоторые китайцы призвали запретить въезд всем японским туристам в Китай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что японцы закрыли от туристов гору Фудзи черным экраном.

Также "Комментарии" писали, что двое китайских туристов подрались на смотровой площадке на пути к горе Эверест.



