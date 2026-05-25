Самый красивый туристический туалет закрыли в Норвегии: что стало причиной (ФОТО)

На норвежском острове Андейя закрыли один из самых известных туристических объектов страны, которым является общественный туалет в зоне отдыха Буккекьерка. Он прославился благодаря необычному дизайну и панорамному виду на побережье. Причиной закрытия туалета стали опасения по поводу возможного шпионажа вблизи местного космодрома.

В Норвегии закрыли туристический туалет. Фото: NRK

Решение приняла норвежская администрация общественных дорог после инцидента с задержанием гражданки Китая в начале мая. Женщину из КНР подозревают в причастности к разведывательной деятельности. По данным норвежских медиа, китаянку задержали после того, как правоохранители обнаружили в порту Осло большой спутниковый приемник весом 22 тонны, оформленный на компанию, связанную с Сингапуром.

На острове Андейя в Норвегии закрыли известный туристический туалет. Фото: NRK

Особое внимание силовиков привлекло то, что туалет в Буккекьерке расположен с видом на космодром Андейя и на стартовую площадку компании Isar Aerospace. Архитектура сооружения позволяет видеть ландшафт изнутри, в то время как снаружи стены остаются зеркальными. Таким образом, это создает идеальные условия для шпионажа по объекту.

Стартовая площадка компании Isar Aerospace. Фото: NRK

Несмотря на это, местные власти подвергли сомнению целесообразность закрытия туристической атракции. Мэр Андей с иронией заметил, что потенциальный шпион может просто стоять рядом с туалетом и фотографировать местность, поэтому "запирание двери ничего не меняет".

Мэр обещает связаться с Министерством транспорта для решения проблемы закрытого туалета.

