Самолет с пассажирами летел из Италии в Лондон, однако попал в Африку: неожиданное объяснение

Пассажиры туроператора TUI имели запланированный рейс с итальянского города Терме в английский Лондон, однако они совершили неожиданное перенаправление в Африку. В компании нашли неожиданное объяснение такого решения.

Самолет компании TUI. Фото из открытых источников

Вместо того, чтобы лететь на север, самолет со 189 пассажирами, включая маленьких детей, направился на юг и вскоре приземлился в Тунисе. Оказалось, что самолет совершил незапланированный перелет в Африку для доставки оборудования для другого самолета, потерпевшего технические неисправности.

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Самолет, который должен был следовать в Лондон более часа, простоял на взлетно-посадочной полосе в Тунисе, пока он дозаправлялся и авиакомпания доставляла необходимую деталь для другого самолета. Впоследствии пассажирский самолет все-таки вылетел в Лондон, однако прибыл в столицу Англии с четырехчасовой задержкой.





Рейс самолета из итальянского города Терме в Лондон прошел через Тунис. Фото: Google Maps, Insider

Оказывается, что туроператор имеет право по собственному усмотрению осуществлять перенаправление, если оно решает технические проблемы.

"Мы хотели бы еще раз извиниться за любые причиненные неудобства и поблагодарить клиентов за терпение и понимание. Все клиенты получили бесплатный напиток на борту как жест доброй воли, и все будут иметь право требовать компенсацию за задержку рейса", — заявил представитель компании TUI.

Согласно правилам ЕС, пассажиры имеют право требовать от компании компенсацию в 400 евро, если их самолет задержался на три часа или больше.

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