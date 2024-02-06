Дворец Парламента в Бухаресте самое тяжелое здание в мире, а его сооружение должно было стать символом социалистического успеха при правлении Николае Чаушеску. Для строительства Дворца Парламента в столице Румынии по приказу диктатора Чаушеску снесли 5% города и использовали сотни тысяч тонн стали, бронзы, мрамора и дерева.



Дворец Парламента в Бухаресте – самое тяжелое здание мира

В 1982 году в Румынии произошло мощное землетрясение силой 7,5 баллов, разрушавшее часть Бухареста. Это стало поводом для Николае Чаушеску в 1984 году начать свой грандиозный проект, заключавшийся в продолжении разрушения и расчистки города для постройки грандиозного дворца.

Архитектор Анка Петреску разработала проект, включавший пожелание Чаушеску создать монументальное и мощное сооружение. Над проектом работало 20 тыс. рабочих и еще 5 тыс. солдат. Из-за того, что работы проводились на большой высоте, во время строительства погибло несколько десятков человек. Первоочередная стоимость здания была оценена в 1,75 доллара, а затем достигла более 3 млрд. долларов.

Дворец Парламента в Бухаресте имеет 12 этажей и достигает высоты 84 метров. Однако в нем есть еще 8 подземных этажей, из которых четыре до сих пор недостроенные. На последнем этаже планировалось построить ядерный бункер. Кроме того, для нужд диктатора создали сеть тоннелей под дворцом общей протяженностью 20 км.

Дворец Парламента в Бухаресте



Всего в здании 1100 комнат, 200 туалетов, 31 лифт, а также рестораны, галереи, коридоры, концертный зал, украшенные большими колоннами и арками из мрамора. Кроме того, в каждой комнате висят хрустальные люстры, а вес тяжелейшей составляет более 2 тонн.

Дворец Парламента в Румынии. Вид внутри здания



Расчеты показали, что Дворец Парламента в Бухаресте оказался самым тяжелым зданием в мире – 4,1 млн. тонн. Например, высшее здание мира 828-метровое сооружение Бурдж Халиф в два раза меньше Дворца в Румынии. Именно из-за значительного веса Дворец Парламента в Бухаресте ежегодно опускается под землю на 6 мм.

По замыслу Николае Чаушеску Дворец Парламента, который тогда назывался Дом народа, должен был стать отражением силы нации, работающей вместе. Однако даже при его эпохе постройка в лучшем случае была контрастом для бедного общества Румынии. Пока люди голодали и теряли дома, ненавистный диктатор строил свой новый гигантский дом.

Интересно, что Дворец Парламента имеет монументальный "президентский балкон", однако Чаушеску не успел на нем выступить, ведь был схвачен и расстрелян за совершение тяжких преступлений против народа Румынии и государства. Единственным, кто объявлял речь с этого балкона перед большой публикой, стал Майкл Джексон. В 1992 году американский певец спутал столицу Румынии и Венгрии и воскликнул "Я люблю вас, жители Будапешта", что вызвало обиду и разочарование у румын.

Таким образом, самое тяжелое здание мира Дворец Парламента находится всего в 300 км от границы с Украиной. В столице Румынии в городе Бухарест.

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