Самая счастливая страна мира предлагает бесплатный отпуск, который научит быть счастливым.

Согласно докладу ООН, Финляндия в шестой раз стала самой счастливой страной в мире. Теперь эта северная страна создала программу Visit Finland, которая ищет людей, которые смогут бесплатно приехать в Финляндию на отдых, чтобы быть столь же счастливыми, как и финны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.



Финляндия – самая счастливая страна мира. Фото из открытых источников

Команда независимых экспертов измеряла такие факторы, как средний доход, психическое, физическое здоровье и другие. На основе этих данных Финляндия значительно перегоняет других конкурентов в так называемом индексе счастья.

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Ресурс Visit Finland решил научить других жителей мира попытаться стать такими счастливыми как финны. Для этого планируется провести "мастер-классы по счастью" в течение четырех дней на курорте Куру. Visit Finland полностью покроет все расходы на проезд, проживание в отдельной комнате, включая доступ к сауне, спа-центру и другим необходимым вещам. Сообщается, что финские эксперты расскажут о тайнах природы, еде, здоровье и балансе.

Каждый желающий может подать заявки на участие в программе до 2 апреля, где будет разыграно 10 мест. Участников просят записать видео, в котором они объяснят, почему хотят быть такими же счастливыми как финны. Кроме того, победителей будут снимать во время визита, а кадры будут использовать в рекламе Visit Finland.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об азиатской стране, объявившей, что будет платить деньги туристам.

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