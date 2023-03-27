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Самая счастливая страна мира предлагает бесплатный отпуск, который научит быть счастливым.

Финляндию в шестой раз назвали самой счастливой страной мира. Теперь Visit Finland предлагает бесплатный отпуск в стране и мастер-класс, который научит каждого гражданина мира быть столь же счастливым как финны.

сегодня, 16:40
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Автор:

Slava Kot

Согласно докладу ООН, Финляндия в шестой раз стала самой счастливой страной в мире. Теперь эта северная страна создала программу Visit Finland, которая ищет людей, которые смогут бесплатно приехать в Финляндию на отдых, чтобы быть столь же счастливыми, как и финны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.

Самая счастливая страна мира предлагает бесплатный отпуск, который научит быть счастливым.

Финляндия – самая счастливая страна мира. Фото из открытых источников

Команда независимых экспертов измеряла такие факторы, как средний доход, психическое, физическое здоровье и другие. На основе этих данных Финляндия значительно перегоняет других конкурентов в так называемом индексе счастья.


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Ресурс Visit Finland решил научить других жителей мира попытаться стать такими счастливыми как финны. Для этого планируется провести "мастер-классы по счастью" в течение четырех дней на курорте Куру. Visit Finland полностью покроет все расходы на проезд, проживание в отдельной комнате, включая доступ к сауне, спа-центру и другим необходимым вещам. Сообщается, что финские эксперты расскажут о тайнах природы, еде, здоровье и балансе.

Каждый желающий может подать заявки на участие в программе до 2 апреля, где будет разыграно 10 мест. Участников просят записать видео, в котором они объяснят, почему хотят быть такими же счастливыми как финны. Кроме того, победителей будут снимать во время визита, а кадры будут использовать в рекламе Visit Finland.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об азиатской стране, объявившей, что будет платить деньги туристам.

Также "Комментарии" писали о том, что "русский мир" дошел до экзотического острова Бали, где российский турист снял штаны на священной горе.



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Источник: https://www.businessinsider.com/finland-happy-free-trip-teach-happiness-travel-2023-3?IR=T
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