С 1 апреля Кипр открывает свои границы для туристов из Украины

BTC/USD
56517.33
ETH/USD
1726.70
LTC/USD
194.91
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Кипр официально отрывает свои границы для украинских туристов с 1 апреля без прохождения карантина. Об этом говорится в документе Министерства туризма Кипра, передает РБК-Украина 24 марта.
Отдых на Кипре - фото из открытых источников
Сообщается, что дети до 12 лет будут освобождены от прохождения тестирования, а туристы в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тестирование в соответствии с действующим протоколом.
Также отметим, что украинцам с 1 апреля нужно будет сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, а также по прилету в аэропортах Кипра за 30-31 евро (если Украина будет в статусе "красной" зоны).
Напомним, ранее "Комментарии" узнали у эксперта, где в Украине можно провести летний отпуск. По его мнению, в любое время года украинцев ждут Карпаты. У них что не день — так сезон, там всегда готовы встретить гостей. Гостеприимность и креативность местных жителей с лихвой компенсирует любые недостатки путешествия, связанные с коронавирусом.
Среди "морских" регионов — Одесса, а также Коблево Николаевской области. В последнем городе даже создали управление курортов, так что, вероятно, туристам смогут предложить много интересностей. Неплохим вариантом для отдыха на выходных эксперт считает Киев. Столица обеспечит путешественникам разнообразие, а также не сильно "ударит" по карману.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости