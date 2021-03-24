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С 1 апреля Кипр открывает свои границы для туристов из Украины

Украинцы смогут посетить Кипр без прохождения карантина

сегодня, 16:15
Автор:

Лиза Снисар

Кипр официально отрывает свои границы для украинских туристов с 1 апреля без прохождения карантина. Об этом говорится в документе Министерства туризма Кипра, передает РБК-Украина 24 марта.

С 1 апреля Кипр открывает свои границы для туристов из Украины

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"Кипр открывает свои границы для всех путешественников из Украины, начиная с 1 апреля 2021 года. Всем путешествующим, которые прошли тестирование и подтвердили отсутствие Covid, которые не были в тесном контакте с подтвержденным случаем, будет гарантировано пребывание без карантина", — говорится в заявлении.

Сообщается, что дети до 12 лет будут освобождены от прохождения тестирования, а туристы в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тестирование в соответствии с действующим протоколом.

Также отметим, что украинцам с 1 апреля нужно будет сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, а также по прилету в аэропортах Кипра за 30-31 евро (если Украина будет в статусе "красной" зоны).

Напомним, ранее "Комментарии" узнали у эксперта, где в Украине можно провести летний отпускПо его мнению, в любое время года украинцев ждут Карпаты. У них что не день — так сезон, там всегда готовы встретить гостей. Гостеприимность и креативность местных жителей с лихвой компенсирует любые недостатки путешествия, связанные с коронавирусом.

Среди "морских" регионов — Одесса, а также Коблево Николаевской области. В последнем городе даже создали управление курортов, так что, вероятно, туристам смогут предложить много интересностей. Неплохим вариантом для отдыха на выходных эксперт считает Киев. Столица обеспечит путешественникам разнообразие, а также не сильно "ударит" по карману.


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Источник: https://travel.rbc.ua/rus/show/kipr-karantina-strana-ofitsialno-otkryvaetsya-1616586204.html
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