Туристическая Украина: эксперт рассказал, где можно провести летний отпуск

Новый курортный сезон уже не за горами. Коронавирусная пандемия снова закрыла внешние границы, поэтому планировать отпуск за границей пока не получается. Впрочем, в Украине тоже есть неплохие варианты для отдыха. Подробней о том, где можно провести выходные или весь отпуск, рассказал глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев в личной колонке на "Комментариях".



Куда поехать в отпуск в Украине? Фото из открытых источников

По мнению эксперта, в любое время года украинцев ждут Карпаты. У них что не день, так сезон, и там всегда готовы встретить гостей. Гостеприимность и креативность местных жителей с лихвой компенсирует любые недостатки путешествия, связанные с коронавирусом.

Также Александр Лиев считает, что пандемия не повлияла на туризм в украинском Приазовье в негативном плане.

"При поддержке США, которые выделили довольно большие гранты, а также украинского бюджета, там налаживается сервис и не только", — подчеркивает специалист.

Еще среди "морских" регионов Лиев называет, разумеется, Одессу, а также Коблево Николаевской области. В последнем городе даже создали управление курортов, так что вероятно туристам смогут предложить много интересностей.

Неплохим вариантом для отдыха на выходных эксперт считает Киев. Столица обеспечит путешественникам разнообразие, а также не сильно "ударит" по карману. Точно так же сохраняет особые позиции среди туристов и Львов.

"Хорошие перспективы в туристическом плане у Винницы, Дрогобыча и, как не удивительно, Донетчины (север – Лиман, Святогорье, юг – Мариуполь с его новой шикарной набережной и промышленным туризмом)", — напоследок добавил Александр Лиев.

При этом эксперт отметил, что в 2020 году туристические потоки в Украине уменьшились на 55%, что, разумеется, сказывается и на экономике. Ранее самое большое падение регистрировалось в 2014 году и составляло всего лишь 30%.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие главные проблемы преследуют сферы медиа и туризма, а также подсказывали, как их можно решить.

Также на портале найдется информация о строительстве первого платного автобана в Украине.

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