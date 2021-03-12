Туристическая Украина: эксперт рассказал, где можно провести летний отпуск

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Вечканова Елена
Новый курортный
сезон уже не за горами. Коронавирусная пандемия снова закрыла внешние границы,
поэтому планировать отпуск за границей пока не получается. Впрочем, в Украине
тоже есть неплохие варианты для отдыха. Подробней о том, где можно провести выходные
или весь отпуск, рассказал глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр
Лиев в личной колонке на "Комментариях".
Куда поехать в отпуск в Украине? Фото из открытых источников
По мнению эксперта,
в любое время года украинцев ждут Карпаты. У них что не день, так сезон, и там
всегда готовы встретить гостей. Гостеприимность и креативность местных жителей
с лихвой компенсирует любые недостатки путешествия, связанные с коронавирусом.
Также Александр
Лиев считает, что пандемия не повлияла на туризм в украинском Приазовье в
негативном плане.
Еще среди "морских"
регионов Лиев называет, разумеется, Одессу, а также Коблево Николаевской
области. В последнем городе даже создали управление курортов, так что вероятно
туристам смогут предложить много интересностей.
Неплохим
вариантом для отдыха на выходных эксперт считает Киев. Столица обеспечит путешественникам
разнообразие, а также не сильно "ударит" по карману. Точно так же сохраняет особые
позиции среди туристов и Львов.
При этом эксперт отметил, что в 2020 году туристические потоки в Украине уменьшились на 55%, что, разумеется, сказывается и на экономике. Ранее самое большое падение регистрировалось в 2014 году и составляло всего лишь 30%.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие главные проблемы преследуют сферы медиа и туризма, а также подсказывали, как их можно решить.
Также на портале найдется информация о строительстве первого платного автобана в Украине.
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