Ryanair готов запустить авиарейсы из трех украинских городов до конца года

Несмотря на войну в Украине, исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что первые авиарейсы из Украины могут состояться до конца этого года. Базовыми городами возобновления авиасообщения с Украиной стали Одесса, Львов и Киев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото из открытых источников

Майкл О'Лири рассказал, что авиакомпания Ryanair рассматривает два варианта возобновления полетов из Украины. Первый, когда война закончится, тогда по словам исполнительного директора Ryanair сообщение будет развернуто за один или два дня. Другим вариантом, который О'Лири считает наиболее вероятным, является запуск небольшого количества рейсов до конца этого года.

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О'Лири сообщил, что украинское правительство сотрудничает с израильскими экспертами, которые делятся опытом работы авиации во время постоянного военного напряжения. Таким образом, Ryanair имеет шанс начать летать из трех украинских городов до конца года.

"Два аэропорта невредимы и готовы заработать завтра. Они есть в Киеве и Львове", — сказал Майкл О'Лири и добавил, что аэропорт в Одессе также будет доступен достаточно скоро".

Представитель лоукостера Ryanair также назвал возможные направления, куда будут осуществляться рейсы: Краков, Лондон, Париж, Рим, Амстердам, Брюссель, Берлин, Милан, Варшава и другие.

"Это будет около 20 или 25 европейских городов на рейсах из Киева, примерно 10 — из Львова, и следующие 5 городов — из Одессы", — заявил О'Лири.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский министр заявил о готовности Украины к открытию гражданских авиарейсов.

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