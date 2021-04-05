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Пять туристических мест, от которых мурашки по коже (ФОТО)

Эти туристические места подойдут для тех, кто предпочитает острые ощущения

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Туристов со всего мира всегда привлекали загадочные и даже жуткие места, которые отличаются своей красотой и интересной историей. Представляем подборку именно таким мест, которые могут вызвать мурашки по коже.

Пять туристических мест, от которых мурашки по коже (ФОТО)

самые жуткие туристические места (фото из открытых источников)

Остров кукол, Мексика

Это остров, расположенный в одном из каналов в Сочимилько, районе мексиканской столицы Мехико. На деревьях по всему острову развешены сотни сломанных и изуродованных детских кукол, призванных успокоить призрак якобы утонувшей в местных водах девочки. Это "страшное" место является известной туристической достопримечательностью.

Пять туристических мест, от которых мурашки по коже (ФОТО) - фото 2

Священный лес, Италия

Садово-парковый ансамбль в долине у подножия замка семьи Орсини в городке Бомарцо. Его украшают около 30 мифологических скульптур и фантастических сооружений. Одним из первых посетителей парка в 1938 был Сальвадор Дали, и некоторые мотивы увиденного вошли в его картину "Искушение Святого Антония" (1946 г.).

Пять туристических мест, от которых мурашки по коже (ФОТО) - фото 3

"Рука пустыни", Чили

Удивительная скульптура, расположенная в пустыне Атакама. Она представляет собой левую ладонь человека, которая как будто высовывается из-под земли примерно на три четверти. Высота скульптуры — 11 метров. По замыслу автора, его работа должна выражать человеческую несправедливость, одиночество, горе и муки, а столь заметный размер — уязвимость и беспомощность.

Пять туристических мест, от которых мурашки по коже (ФОТО) - фото 4

Озеро Споттед-Лейк, Канада

Соленое бессточное минеральное озеро, расположенное в Британской Колумбии, неподалеку от городка Осуюс. Для индейцев племени Оканаган оно является священным уже много веков. Чтобы взглянуть на озеро вблизи, требуется специальное разрешение от вождя племени.

Пять туристических мест, от которых мурашки по коже (ФОТО) - фото 5

Остров Повелья, Италия

Согласно легенде, остров Повелья был местом, куда ссылали умирать больных чумой, и именно поэтому там до сих пор бродят неупокоенные души больных. Еще там расположена психиатрическая лечебница, в которой, по слухам, проводили опыты. Сейчас остров заброшен.

Пять туристических мест, от которых мурашки по коже (ФОТО) - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие туристические места считаются самымиопасными.


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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/13-turisticheskih-mest-ot-kotoryh-prosto-murashki-po-kozhe-1515015/
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