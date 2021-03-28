Лучше не рисковать: ТОП-5 самых опасных туристических мест

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Светлана Шкурупий
Наша Земля богата удивительными пейзажами и местами, которые захватывают дух и привлекают внимание тысячи туристов. Но есть уголки планеты, которых лучше избегать, потому что они могут поставить под угрозу вашу жизнь. О каких местах идет речь?
Самые опасные туристические места / (фото из открытых источников)
Пустыня Данакиль, Эфиопия
Впадина Данакиль является самым жарким местом на Земле, поэтому ее называют "Адом на Земле". Температура там достигает 50°C и на территории располагаются серные источники. Большое количество вулканов и серных озер создает фантастические ландшафты, но малое количество кислорода, токсичные газы и невыносимая жара совсем не позволяют насладиться ими. Находится в пустыне без гида — запрещено.
Большая голубая дыра, Белиз
Невероятно красивое и захватывающее место, которые больше всего притягивает дайверов. Это воронка диаметром 305 метров, и глубиной 123 метра имеет много подводных пещер и лабиринтов, в которых обитают морские жители. Но погружаться в нее на 20-30 метров не рекомендуют даже самым профессиональным дайверам.
Дорога смерти, Боливия
Считается одной из самых опасных дорог в мире. Это единственный маршрут, связывающий город Коройко и Ла-Пас. В некоторых местах эта дорога настолько узкая, что автомобили и другие транспортные средства почти соскальзывают в пропасть. На ней регулярно случаются несчастные случае, поэтому рисковать и кататься по ней не стоит.
Озеро Натрон, Танзания
Соленое и щелочное озеро, расположенное в области Аруши на севере Танзании. Натрон покрыто коркой соли, которая периодически окрашивается в красный и розовый цвет. Это результат жизнедеятельности микроорганизмов, которые обитают в водоеме. Но купаться в нем строго запрещено, потому что концентрация соли в нем настолько высокая, что на коже мгновенно появляются ожоги и отечность.
Пещера кристаллов, Мексика
Эту пещеру обнаружили относительно недавно — в 2000 году под горным городом Найка. Особенность этой пещеры в том, что температура в ней достигает +58 градусов Цельсия, а влажность – до 100%, а еще в ней находятся гигантские кристаллы селенита. Но даже со снаряжением нахождение в пещере обычно не превышает 20 минут, так как в легких начинает конденсироваться вода.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие места считаются самыми охраняемыми на Земле.
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