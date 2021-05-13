Наша планета полна удивительных и живописных мест, глядя на которые сложно поверить, что это реальные кадры. Но некоторые из этих мест могут поставить вашу жизнь и здоровье под угрозу, поэтому стоит быть аккуратнее. О каких местах идет речь?

Пять мест на Земле, где вы рискуете не выжить / фото: funart.pro

Гора Вашингтон





Это самая высокая гора в северо-восточном регионе США высотой 1917 метров. Она известна опасно переменчивой погодой, потому что на ней пересекаются ветра различных направлений. На вершине Вашингтона царят действительно экстремальные условия, которые уже неоднократно приводили к гибели переоценивших свои силы путешественников.

Пустыня Данакиль





Красивая, но самая жестокая пустыня мира. Она расположена в Эфиопии и завлекает своим неземным видом. В этом месте температура практически не опускается ниже +50 градусов Цельсия, что в сочетании с вулканической активности в районе пустыни приводит к высокой концентрации паров серы в воздухе. Находится в пустыне без сопровождения гида запрещено!

Кеймада-Гранди (Змеиный остров)





Даже если бы вы захотели посетить этот остров, то ничего бы у вас не получилось. Туристы могут рассчитывать лишь на лодочную экскурсию к его берегам. Территория острова охраняется властями Бразилии. Дело в том, что на нем обитает множество различных ядовитых змей, от которых вряд ли можно скрыться.

Озеро Ньос





Кратерное озеро, расположенное в центральной части Северо-Западного региона Камеруна. Из озера вытекает левый приток реки Жонга. Этот водоем — один из самых смертоносных мест на планете. 21 августа 1986 года на озере Ньос произошла лимнологическая катастрофа, в результате которой более 1700 человек погибли. Выброс огромных объемов диоксида углерода в виде газа продолжался несколько часов.

Северный Сентинельский остров





Один из Андаманских островов в Бенгальском заливе, который контролирует народ сентинельцев. Эти аборигены совсем негостеприимны и против любых контактов с чужеземцами. Они убивают всех, кто пытается приблизиться и высадиться на их территории.

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