Места силы в Украине: где можно восстановить энергию (ФОТО)

Наша страна богата на множество уникальных мест, которые завораживают своей живописной природой, помогают восстановить силы и внутреннюю гармонию. Где же искать эти природные "батарейки"?

Заповедник Буша (фото из открытых источников)

Гора Тотоха — украинский Тибет





Это одно из мощнейших мест силы, расположенное в Киевской области рядом с селом Медвин. Это место еще называют украинским Тибетом. Согласно современной интерпретации "Тотоха" происходит от имени египетского бога луны Тота. Люди уверяют, что эта Гора наполнена положительной энергетикой. На ней есть три энергетические точки, образующие треугольник, внутри которого человек защищен от любой энергетической агрессии. Один день путешествия сюда способен подарить сил и открытий на целый год!

Парк "Каменное село"





Украинский Стоунхендж находится близ села Рудня-Замысловичская Олевского района Житомирской области и представляет собой скопление крупных валунов на нескольких гектарах леса. Это безусловно, загадочное место, чье происхождение окончательно не установлено учеными. Больше всего путешественников интригуют "следы Бога" – на некоторых глыбах есть вмятины, очертания которых напоминают человеческую стопу. Вода, наполняющая следы, целый год остается теплой. Считают, если в нее ступить босиком, исчезнут болезни, а загаданные желания сбудутся.

Мистика киевских гор





Самое близкое, но не менее интересное путешествие — по возвышенностям Киева. Замковая, Владимирская, Лысая горы — места с сильной энергетикой, куда современные маги, колдуны и эзотерики приходят проводить обряды и ритуалы.

Заповедник Буша





Сакральное место славян, что хранит в себе родовую память веков и тысячелетий. Здесь находится уникальный скальный Храм, посвященный Великой Богине-Матери. Заповедник Буша расположен в Винницкой области, Ямпольском районе. Ученые поговаривают, что на этом месте, обычно во сне, людям открываются тайны прошлого и будущего, связанные с конкретным человеком или его родом.

Бакота





Национальный природный парк "Подольские Товтры" и окрестности села Бакота (Каменец-Подольский) входят в тройку самых живописных и необычных локаций Украины. В этом селе найдены остатки языческих святилищ и скальный монастырь XI века. Расположенные рядом природные источники с водой считаются целебными. Это место известно не только сильной энергетикой и пейзажами, но и нетипичным, почти субтропическим климатом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие интересные места удалось рассекретить благодаря Google Maps.

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