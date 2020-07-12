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Главная Новости Досуг путешествия Куда поехать, не пересекая границу: красивые места в Украине
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Куда поехать, не пересекая границу: красивые места в Украине

В Украине так много замечательных мест, где можно отдохнуть летом

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Куда поехать, не пересекая границу: красивые места в Украине

Q-lieb-in (Yevhen Samuchenko)

Из-за пандемии коронавируса отдых за границей для многих людей остается недоступным. Но не стоит унывать, ведь провести лето хорошо и с пользой можно в Украине. Наша страна богата на удивительные места, которые завораживают своей красотой. ИзданиеХерсON поделилось интересной подборкой.

Лемурийское озеро

На Херсонщине можно полюбоваться удивительным озером. Его главной "изюминкой" является цвет воды, которая отличается от других характерным розовым оттенком. Лемурийское озеро считается украинским аналогом "Мертвого моря", поэтому вода в нем обладает уникальными целебными свойствами. 


Актовский каньон

В Николаевской области находится Актовский каньон - идеальное место для экстремального туризма. Каньон привлекает многих путешественников красотой своей природы и захватывающими видами. Этот каньон признан одним из семи природных чудес Украины.


Гора Гемба

Одна из наивысших гор массива Полонина Боржава, расположена в юго-западной части массива в пределах Закарпатской области. Вершина горы куполоподобная, выгнута месяцем. На Гембе расположен один из известнейших водопадов Украины — Шипит.


Букский каньон

Скальный каньон в Черкасской области находится возле небольшого села Буки на реке Горный Тикич. Это место уникальное, ведь здесь находятся руины гидроэлектростанции, в Украине она считается первой. Длина каньона не хвалится своими масштабами, но это около 5-ти километров.


Бакотский залив

Это заповедное озеро, которое образовалось на месте затопленного села Бакота в Каменец-Подольском районе. Водоем окружен скалами, которые защищают берега от ветра. В этих местах есть три источника, которые считаются целебными.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких странах можно купить дом за один евро. 


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