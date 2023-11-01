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Путешественники назвали самые худшие страны, которые посещали

Туристы поделились своими рассказами о самых худшие странах, которые им приходилось посещать.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Люди путешествуют для отдыха, обучения, поиска приключений, работы и лучших мест для жизни. Путешествия расширяют мировоззрение и обогащают жизнь разнообразным опытом, однако иногда путешествия бывают не самые лучшие, а о некоторых хочется забыть. Именно о таких путешествиях в самые худшие страны спросили на Reddit.

Путешественники назвали самые худшие страны, которые посещали

Путешественники назвали самые плохие посещаемые страны. Фото из открытых источников


Пользователи Reddit рассказали, какие худшие страны им приходилось посетить и объяснили почему. В список самых плохих стран по субъективному опыту пользователей попали Беларусь, Египет, Северная Корея, Туркменистан, Ирак, Индия и Россия.

Беларусь

На границе 2-метровый парень рассказывал нам пропагандистские русские анекдоты об Обаме и смеялся над нами, потому что только один парень из группы знал русский язык. Он заставил нас бегать по кабинетам, собирая какие-то глуповатые бумаги. Сказал, что нам нужно как можно быстрее учить китайский или русский, потому что в ближайшем будущем это будут единственные два языка, которые нам понадобятся. Когда мы оказались в Беларуси, все выглядели очень несчастными, даже маленькие дети были удрученными и грустными.

Египет

Никогда в жизни меня так не добивались, как там. Я отдыхала в Хургаде со своей семьей (мама и сестра), и не было места, где нас не преследовали бы мужчины или не затягивали в свои магазины навязчивые торговцы. Также на пляже каждые 2 минуты кто-то хотел нам что-нибудь продать. Я привыкла к этому в других странах, но в Египте, даже если мы отказывали 10 раз, продавцы продолжали давить и требовать купить у них барахло. Я не говорю, что все люди в стране таковы, но это был мой опыт.

Северная Корея

Я посетил Пхеньян, Кэссон и демилитаризованную зону в 2011 году. В аэропорту нам пришлось сдать телефоны. Гиды проверили наши камеры и видеокассеты. Все было четко организовано и срежиссировано. Мы жили с пониманием того, что наши гостиничные номера прослушивались. Несмотря на то, что Пхеньян был город-шоу, где разрешалось жить только тем, кого избрала партия, все были худы как скелеты. Мы посещали магазины, и было ясно, что все на полках выставлено только для показухи. В общем, это был удручающий опыт.

Туркменистан

В 2018 году я провел неделю в Ашхабаде, и это было самое удивительное место, в котором мне приходилось побывать. Это просто безупречно выложенный из белого мрамора город. Это проклятый город-призрак. Что-то сюрреалистическое. Широкие дороги, на которых большинство времени не видно ни одной машины. Большинство зданий – это только коробки с красивыми фасадами, стоящими для показухи. Весь город – это просто демонстрация богатства. Информация полностью контролируется. Ни новостей, ни соцсетей, ни порно, ничего. Мне приходилось пользоваться VPN, чтобы сделать хотя бы что-нибудь.

Ирак

Это засранная страна в прямом и переносном смысле слова. Запахи горючего, дерьма и смерти – это поразительный опыт для молодого морского пехотинца, никогда не покидавшего территорию США. К женщинам относятся как к скоту, мужчины избивали их плетьми, если они, по их мнению, имели слишком много открытого тела. Собаки были больны бешенством и бегали стаями, поедая распухшие трупы при температуре 50 градусов. В Рамаде, где старые пьяные мусульмане занимались сексом с юными накрашенными парнями. Можете себе представить, как я был рад, когда вернулся на родину.

Индия

Множество историй об изнасиловании. Автобусы падают со скал или пассажиров бьет током. На вторую ночь моего проживания там кто-то взорвал пекарню возле гостиницы. Люди ходят в туалет на улице. Я не уверен, переступал ли через мертвых людей в тот или иной день, или просто они спали посреди тротуара.

Россия

Россия – это ужас, а Москва особенно. Везде советские памятники и совковое "искусство". Было чувство, что ты вернулся в прошлое. Везде злобные полицейские, которые выглядят псами, которые готовы в любой момент расправиться с тобой. Повсюду несчастные озлобленные люди. Город выглядел, как иллюстрация антиутопии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа авиакомпания, отвечающая за наибольшее количество потерянного багажа.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае в Португалии. Мужчина заказал в ресторане гранатовый сок, а через несколько минут его на землю повалила полиция.



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Источник: https://www.reddit.com/r/ask/comments/17gzy13/whats_the_creepiest_country_youve_ever_been_to/
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