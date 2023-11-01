Путешественники назвали самые худшие страны, которые посещали

Люди путешествуют для отдыха, обучения, поиска приключений, работы и лучших мест для жизни. Путешествия расширяют мировоззрение и обогащают жизнь разнообразным опытом, однако иногда путешествия бывают не самые лучшие, а о некоторых хочется забыть. Именно о таких путешествиях в самые худшие страны спросили на Reddit.



Путешественники назвали самые плохие посещаемые страны. Фото из открытых источников

Пользователи Reddit рассказали, какие худшие страны им приходилось посетить и объяснили почему. В список самых плохих стран по субъективному опыту пользователей попали Беларусь, Египет, Северная Корея, Туркменистан, Ирак, Индия и Россия.

Беларусь

На границе 2-метровый парень рассказывал нам пропагандистские русские анекдоты об Обаме и смеялся над нами, потому что только один парень из группы знал русский язык. Он заставил нас бегать по кабинетам, собирая какие-то глуповатые бумаги. Сказал, что нам нужно как можно быстрее учить китайский или русский, потому что в ближайшем будущем это будут единственные два языка, которые нам понадобятся. Когда мы оказались в Беларуси, все выглядели очень несчастными, даже маленькие дети были удрученными и грустными.

Египет

Никогда в жизни меня так не добивались, как там. Я отдыхала в Хургаде со своей семьей (мама и сестра), и не было места, где нас не преследовали бы мужчины или не затягивали в свои магазины навязчивые торговцы. Также на пляже каждые 2 минуты кто-то хотел нам что-нибудь продать. Я привыкла к этому в других странах, но в Египте, даже если мы отказывали 10 раз, продавцы продолжали давить и требовать купить у них барахло. Я не говорю, что все люди в стране таковы, но это был мой опыт.

Северная Корея

Я посетил Пхеньян, Кэссон и демилитаризованную зону в 2011 году. В аэропорту нам пришлось сдать телефоны. Гиды проверили наши камеры и видеокассеты. Все было четко организовано и срежиссировано. Мы жили с пониманием того, что наши гостиничные номера прослушивались. Несмотря на то, что Пхеньян был город-шоу, где разрешалось жить только тем, кого избрала партия, все были худы как скелеты. Мы посещали магазины, и было ясно, что все на полках выставлено только для показухи. В общем, это был удручающий опыт.

Туркменистан

В 2018 году я провел неделю в Ашхабаде, и это было самое удивительное место, в котором мне приходилось побывать. Это просто безупречно выложенный из белого мрамора город. Это проклятый город-призрак. Что-то сюрреалистическое. Широкие дороги, на которых большинство времени не видно ни одной машины. Большинство зданий – это только коробки с красивыми фасадами, стоящими для показухи. Весь город – это просто демонстрация богатства. Информация полностью контролируется. Ни новостей, ни соцсетей, ни порно, ничего. Мне приходилось пользоваться VPN, чтобы сделать хотя бы что-нибудь.

Ирак

Это засранная страна в прямом и переносном смысле слова. Запахи горючего, дерьма и смерти – это поразительный опыт для молодого морского пехотинца, никогда не покидавшего территорию США. К женщинам относятся как к скоту, мужчины избивали их плетьми, если они, по их мнению, имели слишком много открытого тела. Собаки были больны бешенством и бегали стаями, поедая распухшие трупы при температуре 50 градусов. В Рамаде, где старые пьяные мусульмане занимались сексом с юными накрашенными парнями. Можете себе представить, как я был рад, когда вернулся на родину.

Индия

Множество историй об изнасиловании. Автобусы падают со скал или пассажиров бьет током. На вторую ночь моего проживания там кто-то взорвал пекарню возле гостиницы. Люди ходят в туалет на улице. Я не уверен, переступал ли через мертвых людей в тот или иной день, или просто они спали посреди тротуара.

Россия

Россия – это ужас, а Москва особенно. Везде советские памятники и совковое "искусство". Было чувство, что ты вернулся в прошлое. Везде злобные полицейские, которые выглядят псами, которые готовы в любой момент расправиться с тобой. Повсюду несчастные озлобленные люди. Город выглядел, как иллюстрация антиутопии.

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