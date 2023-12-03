Паук укусил мужчину и отложил у него свои яйца: биологи объяснили ситуацию

Британский турист вместе с супругой отправился в свадебное путешествие во Францию. Во время морского круиза Колин Блейк подметил, что его палец на ноге стал фиолетового цвета. Британец обратился в больницу, где ему сообщили об укусе паука, который отложил яйца в ногу. Однако история Блэйка на этом не закончилась и стала еще более невероятной.



Мужчина утверждает, что паук отложил яйца в его ногу. Фото из открытых источников

Колин Блэйк рассказал BBC Scotland о невероятном случае с пауком. По его словам, жена считала, что он натер ногу новыми босоножками, однако в больнице врачи ему рассказали об ужасной правде — перуанский паук-волк укусил его и отложил яйца в палец на ноге. Врачи об этом узнали когда, разрезали палец и оттуда якобы вытек гной и яйца паука.

Курс антибиотиков помог Колину поправиться, однако история на этом не закончилась. При повторном осмотре через четыре недели в его ноге обнаружили "чужеродное тело". По словам британского туриста, одно из яиц осталось в его ноге, а паук выбрался из него и прогрыз путь на снаружи.

Инцидент с пауком, который укусил человека и отложил яйца, облетел мир и был опубликован многими изданиями. Однако эта невероятная история возмутила биологов.

"Пауки не откладывают яйца в другие организмы. Ни в людей, ни в какие-либо другие организмы. История действительно меня очень разозлила. Она неточная", — сказала эволюционная биология Лена Гринстед, изучающая пауков в Университете Портсмута.

Другая экспертка по паукам и профессор эволюционной биологии Сара Гудакр также критически высказалась об истории с пауком. По ее словам, врачи часто могут неправильно диагностировать порезы и царапины как укусы пауков. Сара Гудакр объясняет, что паук-волк живет в Европе и его яд вполне безопасен для человека. Таким образом, история о том, что паук отложил в палец на ноге, не соответствует действительности.

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