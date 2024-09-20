Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за мыши в обеде

Пассажирский самолет Scandinavian Airlines (SAS), выполнявший рейс из Осло в Малагу, был вынужден совершить экстренную посадку в Копенгагене из-за неожиданного появления мыши на борту.



Самолет приземлился через мышь на борту. Фото из открытых источников

Самолет рейса SAS 4683 находился в воздушном пространстве Германии, когда произошел курьезный инцидент с мышью на борту. Из-за опасности, которую может создать грызун на борту самолета, авиакомпания была вынуждена осуществить внеплановое приземление в Копенгагене, Дания. Представитель компании подтвердил, что это стандартная процедура, когда на борту находится вредитель.

Грызун, вероятно, оказался на борту самолета в одном из обедов пассажиров, что вынудило экипаж прервать полет для обеспечения безопасности. Один из пассажиров в соцсетях отметил, что мышь появилась из еды женщины, сидевшей рядом с ним.

"Верьте или нет. Женщина рядом со мной... открыла свою еду, и оттуда выскочила мышь", — написал один из пассажиров рейса в Facebook.

После приземления в Копенгагене пассажирам предложили другой рейс в Малагу. Самолет был снят с использования для тщательной проверки, а представитель Scandinavian Airlines Ойстейн Шмидт отметил, что такие инциденты случаются очень редко.

Шмидт сообщил, что авиакомпания введет дополнительные меры контроля с поставщиками питания во избежание подобных случаев в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самолет, вылетевший из Нью-Йорка вынужден был совершить экстренный посадку. Оказалось, что на борту самолета, набравшего высоту 10 тыс. км, бегала лошадь.

Также "Комментарии" писали о случае, когда на борту самолета нашли загадочную надпись в туалете. После этого пассажирский самолет мгновенно совершил аварийное приземление.