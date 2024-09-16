Париж потерял титул романтического места: кто стал новым лидером

Наиболее романтичным туристическим местом мира 2024 года был назван остров Мауи на Гавайях, превзошедший по этому показателю город "любви" — Париж. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Talker Research, заказанное Funjet Vacations.



Мауи на Гавайях назван самым романтичным местом. Фото из открытых источников

Согласно опросу Talker Research, Мауи на Гавайях получил титул самого романтичного места в мире в 2024 году. За него проголосовало 34% респондентов.

Столица Франции, которая считается самым романтичным городом мира, заняла второе место. 33% опрошенных назвали Париж самым романтичным местом для туристов. Тройку лидеров замыкает Рим в Италии – 29%.

Также среди популярных романтических мест оказались Венеция – 27%, город Канкун в Мексике – 19%, Тоскана в Италии – 16%, Коста-Рика – 13%, Британские Виргинские острова – 12% и остов Санторини в Греции – 11%.

Как показало исследование Talker Research, несмотря на то, что туристы стремятся посетить популярные места, большинство считают, что скрытые или меньшие места более романтичны — 69%. По словам респондентов, менее известные направления отдыха лучше создают настроение для близости с партнером.

"Совместный отдых — это не только открытие новых мест; это о том, чтобы зажечь, углубить или возродить романтику, избежать обыденности и отпраздновать любовь, которая вас связывает", — сказала Дана Студебейкер вице-президент Funjet Vacations.

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