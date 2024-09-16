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Париж потерял титул романтического места: кто стал новым лидером

Париж занял второе место в рейтинге самых романтичных мест в мире.

сегодня, 11:40
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Slava Kot

Наиболее романтичным туристическим местом мира 2024 года был назван остров Мауи на Гавайях, превзошедший по этому показателю город "любви" — Париж. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Talker Research, заказанное Funjet Vacations.

Париж потерял титул романтического места: кто стал новым лидером

Мауи на Гавайях назван самым романтичным местом. Фото из открытых источников

Согласно опросу Talker Research, Мауи на Гавайях получил титул самого романтичного места в мире в 2024 году. За него проголосовало 34% респондентов.

Столица Франции, которая считается самым романтичным городом мира, заняла второе место. 33% опрошенных назвали Париж самым романтичным местом для туристов. Тройку лидеров замыкает Рим в Италии – 29%.

Также среди популярных романтических мест оказались Венеция – 27%, город Канкун в Мексике – 19%, Тоскана в Италии – 16%, Коста-Рика – 13%, Британские Виргинские острова – 12% и остов Санторини в Греции – 11%.

Как показало исследование Talker Research, несмотря на то, что туристы стремятся посетить популярные места, большинство считают, что скрытые или меньшие места более романтичны — 69%. По словам респондентов, менее известные направления отдыха лучше создают настроение для близости с партнером.

"Совместный отдых — это не только открытие новых мест; это о том, чтобы зажечь, углубить или возродить романтику, избежать обыденности и отпраздновать любовь, которая вас связывает", — сказала Дана Студебейкер вице-президент Funjet Vacations.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о "парижском синдроме", которым шокирует столица Франции путешественников.

Также "Комментарии" писали о россиянах, превративших в ад отдых иностранных туристов в Турции.




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Источник: https://nypost.com/2024/09/06/lifestyle/paris-dethroned-as-top-romantic-travel-destination-heres-the-new-city-of-love/
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